Microsoft Copilot тепер на Android

Copilot – це спроба Microsoft зібрати під одним дахом свого чат-бота на основі штучного інтелекту й низку інших інструментів. Компанія швидко стартувала на цьому ринку, запустивши Bing Chat, а потім почала розробляти окремого ШІ-помічника для інтеграції його в різноманітні свої програми та сервіси. Але з часом розробники зрозуміли, що не хочуть множити велику кількість подібних за функціоналом програм і заплутувати користувачів, тож просто перейменувала Bing Chat на Copilot.

Дивіться також Microsoft оновлює свого чат-бота й ШІ-помічника Copilot до GPT-4 Turbo та DALL-E 3

Тепер Microsoft Copilot з'явився в магазині застосунків Google Play по всьому світу. Варто зазначити, що версія для iOS все ще відсутня, але навряд чи нам доведеться довго чекати на неї.

Перевагою Copilot є те, що він працює на основі безплатного GPT-4, останньої версії мовної моделі від OpenAI, тоді як сама OpenAI продає доступ до цієї версії в складі ChatGPT за 20 доларів.

У застосунку ви можете виконувати всі ті ж дії, що й у вебверсії чат-бота: генерувати текст, зображення завдяки останній версії DALL-E, розмовляти зі штучним інтелектом за допомогою голосу чи надсилати йому на аналіз картинки та інше. Доступне налаштування тону відповідей, а також історія всіх ваших бесід.



Інтерфейс Copilot у мобільній версії / Фото Microsoft

Програма дає можливість увійти під своїм обліковим записом, але не вимагає цього. Ви можете користуватися Copilot навіть без входу та реєстрації.