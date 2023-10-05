Запущений у 2020 році з акцентом на задоволення потреб бізнесу та корпорацій, Microsoft Lists поступово розширив свою користувацьку базу, повідомляє 24 Канал. Минулого року для звичайних користувачів було представлено обмежену попередню версію, а тепер застосунок відкритий для всіх власників облікових записів Microsoft.

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Для чого вам ця програма

Microsoft Lists пропонує користувачам можливість створювати списки, керувати ними та ділитися на різних пристроях. Застосунок оснащений попередньо розробленими шаблонами для різних завдань, від відстеження витрат до організації рецептів та ідей для подарунків. Ця функція спрощує співпрацю та обмін ідеями між колегами, друзями та членами сім'ї.



Інтерфейс Microsoft Lists / Фото Microsoft

Стандартний вигляд сітки в інтерфейсі програми дозволяє користувачам ефективно переглядати списки, але також надає можливість переключитися на календар або користувацький вигляд, що нагадує функції, які можна знайти в подібних програмах для управління завданнями, таких як Asana та Airtable. Крім того, користувачі можуть експортувати свої списки у форматі CSV, що полегшує безперешкодну інтеграцію даних з іншими програмами та сервісами.

Наразі Microsoft Lists доступний користувачам у попередній версії на сайті lists.microsoft.com, а також через мобільні застосунки для iOS та Android. Однак, Microsoft поки що не розкриває планів щодо випуску десктопної версії або офіційних термінів завершення попередньої фази розробки.

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Оскільки доступ до Microsoft Lists розширюється для ширшої аудиторії, він має на меті підвищити ефективність і зручність управління завданнями для користувачів з широким спектром потреб та вподобань. Користувачі можуть скористатися його можливостями, відвідавши lists.microsoft.com або завантаживши мобільний застосунок для пристроїв iOS і Android.

До речі, як веб-версія програми, так і мобільні застосунки повністю підтримують українську мову інтерфейсу, що робить користування значно зручнішим.