Бурхливий розвиток Telegram

Сьогодні Telegram є одним із найпопулярніших додатків для обміну повідомленнями. За його власними даними, кількість користувачів уже перетнула 800 мільйонів і продовжує рости. Він став прикладом для наслідування, адже сьогодні можна побачити, як той же WhatsApp поступово копіює з нього функцію за функцією, які були впроваджені в Telegram ще роки тому. Те саме роблять і деякі інші конкуренти. Віднедавна розробники почали монетизувати свій сервіс, впроваджуючи платні функції та рекламу.

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Разом із таким постійним розвитком не варто забувати про невдалий криптовалютний проєкт компанії TON, від якого вона була змушена відмовитися через претензії американських регуляторів. Але його підхопили й увесь цей час розвивали інші розробники, якими керує колишній соратник Павла Дурова по сайту "ВКонтактє", ще один росіянин Андрій Розов. Як тепер стало відомо, Telegram планує запустити власний криптогаманець і систему децентралізованих додатків. Для цього він співпрацюватиме зі своїм колишнім проєктом TON, який своєю чергою працює з китайською Tencent, власницею вже згаданого WeChat, який повністю контролюється китайським урядом.

Ось, як усе буде:

Месенджер працює над спеціальною платформою, на якій сторонні розробники – від ігор до ресторанів – зможуть створювати власні мінідодатки для взаємодії з користувачами. За словами представників Telegram, компанії та бренди отримають можливість "використовувати JavaScript для створення нескінченно гнучких інтерфейсів, які можна запускати прямо в Telegram, і які повністю замінятимуть будь-який вебсайт". Таким чином, кожен зможе створити прямо в телеграмі не просто бота, а цілий сайт для замовленні їжі, одягу, таксі, квитків, взаємодії зі службою підтримки, ігор та будь-яких інших функцій.

З огляду на те, що сам WeChat пропонує також функції взаємодії з державою (такі як оплата комунальних послуг, поновлення водійських прав, отримання оповіщень, штрафів, різноманітних реєстрацій, довідок – загалом щось на кшталт української Дії, але зі значно більшою кількістю функцій), цього можна очікувати й від Telegram.

До всього цього підв'яжуть криптовалютний гаманець, з якого користувачі зможуть оплачувати послуги.

Для створення цієї суперплатформи додатків Telegram покладається на мережу інфраструктурних партнерів як з технологічного світу, так і з криптовалютного простору: Серед них:

– The Open Network (TON) Foundation , яка забезпечить готову до використання корпоративну блокчейн-систему.

– Tencent Cloud , яка надаватиме обчислювальні ресурси та мережеве підключення для TON-проєктів.

– Chainbase , яка відповідає за продукти для індексації даних і розгортання вузлів для TON-проєктів. Це глобальна універсальна інфраструктура даних для Web3, яка пропонує автоматизацію індексування та формування запитів до даних блокчейна.

– , яка забезпечить готову до використання корпоративну блокчейн-систему. – , яка надаватиме обчислювальні ресурси та мережеве підключення для TON-проєктів. – , яка відповідає за продукти для індексації даних і розгортання вузлів для TON-проєктів. Це глобальна універсальна інфраструктура даних для Web3, яка пропонує автоматизацію індексування та формування запитів до даних блокчейна. Фонд TON цього тижня вже оголосив про налагодження партнерства з сервісом Tencent Cloud, який "вже успішно підтримує валідатори TON і планує розширювати свої послуги, щоб допомогти задовольнити потреби TON у високій обчислювальній інтенсивності та пропускній здатності мережі". Валідатори, на жаргоні web3, – це учасники, які допомагають аутентифікувати транзакції в мережі блокчейн.

WeChat свого часу став першовідкривачем моделі мінідодатків і зараз забезпечує діяльність мільйонів таких у Китаї, пропонуючи паралельно вбудовану систему оплати. На тлі сповільнення економіки країни через наростаючі західні санкції, власник сервісу компанія Tencent активізує свої зусилля з розширення за кордоном. Її бізнес у сфері хмарних обчислень потенційно дасть величезну вигоду, з огляду на кількість користувачів Telegram.

Але все це несе певну небезпеку навіть попри те, що нам обіцяють децентралізовану блокчейн-систему, яка передбачає конфіденційність та анонімність. Адже хіба можна чекати чогось хорошого від співпраці компаній, які походять із двох найбільших у світі країн-постачальників репресій, цензури, переслідувань і шпигунства? Telegram давно підозрюється в співпраці з російським урядом, а Tencent навіть і підозрювати не треба – це підтверджений факт. Усе, що зберігається або проходить через її сервери, автоматично потрапляє до рук китайського уряду, а той своєю чергою є партнером Росії.

Що цікаво, сам Telegram у Китаї заблокований уже давно. Уряд зробив це, бо не міг контролювати активність користувачів у додатку. Вони, наприклад, координували в месенджері свої дії під час протестів.