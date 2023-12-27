Для чого компанії нова земля

Ділянка досі належала родині на прізвище Кройзігер. Раніше місцева влада пропонувала їм близько третини цієї суми у 2017 році в рамках угоди з технологічною групою Foxconn (фабрики, які серед іншого збирають iPhone для компанії Apple). Сім'я тоді відмовилася, вирішивши дочекатися кращої пропозиції.

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Виплата Microsoft значно перевищує поточну вартість. Земля сім'ї Кройзігер спочатку була оцінена всього у 174 200 доларів у 2023 році, але потім ціна зросла до 598 400 доларів після поліпшень, розповів сільський оцінювач Маунт-Плезант Ден Макх'ю. Тут розташована гарбузова ферма "Земля гігантів" і кукурудзяний лабіринт площею дев'ять акрів. По сусідству розташований ще 641 акр землі, яку Microsoft придбала ще раніше у Маунт-Плезант на загальну суму 99,7 мільйона доларів США.

Кінцева мета Microsoft – побудувати на цій території великий кампус центру обробки даних, в який вона планує інвестувати понад 1 мільярд доларів.

На куплених раніше ділянках будівництво розпочалось у вересні, як повідомило Публічне радіо Вісконсина. Місцеві чиновники також заявили, що компанія планує інвестувати 4,2 мільйона доларів у відновлення 1,5 милі річки Лампарек-Крік, 100 000 доларів у відновлення водних ресурсів по всьому округу і 200 000 доларів на підтримку освітніх зусиль у галузі науки, технологій, інженерії та математики.

Загалом, продаж називають "щасливим кінцем для села після кількох років плутанини і змішаних сигналів від Foxconn". Минуло два роки відтоді, як Foxconn різко скоротила свої обіцяні інвестиції в Маунт-Плезант у розмірі 10 мільярдів доларів, які передбачали будівництво надсучасного виробничого заводу.

Газета Milwaukee Business Journal повідомила, що Microsoft планує спочатку найняти 200 працівників у своєму дата-центрі в Маунт-Плезанті, а згодом може додати ще понад 460 робочих місць. Але це все одно буде лише мала частина від 13 000 робочих місць, які обіцяла створити Foxconn.