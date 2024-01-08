Мова йде про текстовий редактор WordPad. Windows 11 більше не буде автоматично встановлювати його на комп'ютер у майбутніх збірках. Компанія уточнила, що програма також не буде доступна для самостійного встановлення. Отже, це дійсно прощання.

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Прощавай, WordPad

WordPad був програмою Microsoft за замовчуванням для відкриття текстових файлів. Він з'явився у Windows 95 і є наступником OG Microsoft Write. Спочатку WordPad позиціонувався у двох напрямках:

Як текстовий редактор, що має деякі функції Word. Однак навіть у своїх інструкціях для форматів .doc, .rtf та інших розробники рекомендували використовувати саме Word.

Як більш просунута версія текстового редактора Notepad ("Блокнот"), який був випущений близько 40 років тому, у 1983 році.

Тож можна сказати, що WordPad – це лише дивна проміжна ланка між MS Word і "Блокнотом". Імовірно, саме це й стало причиною відмови від подальшої підтримки, хоча компанія про це нічого не говорить.

Microsoft давно не оновлювала WordPad. Наприклад, "Блокнот" не так давно отримав низку нових функцій, серед яких вкладки та темний режим, а також автозбереження, яке додадуть згодом. Це свідчить, що компанія вважає його актуальним і продовжить постачати в складі операційної системи. Натомість WordPad темного режиму не отримав, тож уже тоді можна було запідозрити, що редактор скоро зникне.

Важко сказати, чи користувався хтось WordPad останнім часом, адже компанія не надає такої статистики. Однак судячи з дописів у мережі, майже ніхто не запускав програму роками – про неї згадували лише в дуже особливих ситуаціях, коли Word з якихось причин не можна було використати.