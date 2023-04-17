Як повідомляє 24 Канал, у нещодавньому дописі в блозі Айві Крислов, старший менеджер по продуктах, який очолює напрямок Xbox, визнав відгуки користувачів і заявив, що Microsoft працює над тим, щоб збалансувати досвід, доступність, функції та потреби спільноти, щоб запропонувати оновлений домашній інтерфейс. В результаті Microsoft вирішила вилучити новий інтерфейс Xbox Home UI для тестерів і призупинити експеримент, щоб внести більше змін.

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Спільнота має значення

Крислов також висловив подяку за відгуки, отримані від користувачів, зазначивши, що вони є ключовою частиною процесу, і що команда докладає всіх зусиль, щоб врахувати їх у роботі та надати користувачам покращений інтерфейс, яким вони зможуть насолоджуватися.

Багато фанатів висловили розчарування поточним дизайном інтерфейсу Xbox Home і сподіваються на зміни, які зроблять фон в центрі інтерфейсу і запропонують більше можливостей для налаштування. Фанатські концепції продемонстрували креативні та інноваційні ідеї, які могли б покращити загальний користувацький досвід на інформаційній панелі Xbox.

Приємно бачити, що Microsoft реагує на критику та відгуки спільноти щодо інтерфейсу Xbox Home. За останнє десятиліття компанія неодноразово змінювала дизайн інтерфейсу Xbox, і з додаванням таких корисних функцій, як інтеграція Discord, нічний режим, 4K-дашборд та енергозберігаючі опції, інтерфейс Xbox пройшов довгий шлях розвитку.

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Оскільки корпорація Майкрософт готується внести зміни в інтерфейс Xbox Home, фанати з нетерпінням чекають на оновлений дизайн, який враховує потреби та вподобання спільноти. Оскільки Microsoft прагне враховувати відгуки користувачів, ми сподіваємося, що новий інтерфейс Xbox Home UI забезпечить кращий досвід для користувачів Xbox і продемонструє динамічні фони та шпалери, доступні на консолі, у більш привабливий та зручний спосіб.