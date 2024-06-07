Дизайн комп'ютера – це вірна данина поваги Cybertruck, з усіма характерними елементами, які зробили цей транспортний засіб сенсацією. Основні компоненти ПК геніально заховані в багажнику, зберігаючи гладкі та безперервні лінії дизайну вантажівки.

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Зовнішнє підключення здійснюється непомітно за допомогою портів, розташованих під заднім бампером, включаючи роз'єм USB Type-A, два порти USB Type-C і один порт HDMI.

Функціональність відповідає формі

Всі чотири дверцята цієї моделі Cybertruck відкриваються, додаючи інтерактивний елемент, який відрізняє її від звичайних настільних ПК. Одна з цих дверцят відіграє унікальну роль: вона слугує кнопкою ввімкнення.



MiniPC Cybertruck / Фото Domenico Lamberti

Таке розумне використання дизайну не лише підвищує естетичну привабливість, але й інтегрує практичну зручність використання. Крім того, фари вантажівки загоряються, вказуючи на робочий стан комп'ютера, поєднуючи форму з функцією.

Невідомі технічні характеристики та доступність

Попри галас, викликаний інноваційним дизайном, подробиці про технічні характеристики цього міні-ПК у формі Cybertruck залишаються в таємниці. Jumper Tech ще не розкрила апаратні можливості цього привабливого корпусу. Так само немає жодного слова про те, чи буде ця модель запущена в серійне виробництво, що змушує ентузіастів і потенційних покупців перебувати в очікуванні.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Реакція індустрії

Презентація викликала хвилю захоплення та цікавості серед технічних ентузіастів та галузевих експертів на виставці Computex 2024. Поєднання передового автомобільного дизайну з високотехнологічними обчисленнями було визнано сміливим кроком, що потенційно задає новий тренд у дизайні побутової електроніки.

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Аналітики припускають, що якщо цей міні-ПК буде випущений на ринок, він може залучити нішевий сегмент технічно підкованих споживачів і шанувальників Tesla, поєднуючи їхню любов до інноваційних транспортних засобів з високопродуктивними обчисленнями.