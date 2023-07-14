Chandrayaan-3 складається з посадкового модуля і місяцехода. Кожен несе на собі кілька наукових інструментів.

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Що відомо про місію

Якщо все піде за планом, апарати м'яко приземляться біля південного полюса Місяця наприкінці серпня, а потім вивчатимуть околиці протягом одного місячного дня (приблизно 14 земних). Зокрема, вони шукатимуть на Місяці воду.



Апарат "Чандраян-3" Індійської організації космічних досліджень на вершині свого службового модуля перед запуском / Фото ISRO

У разі успішного приземлення Індія приєднається до дуже ексклюзивного клубу: сьогодні тільки Сполучені Штати, Радянський Союз і Китай успішно садили космічний корабель на Місяць. Європейське космічне агентство скасувало свої плани співпраці з російським "Роскосмосом" у цій сфері після повномасштабного вторгнення. Вони збиралися здійснити три запуски в рамках програми Luna – один орбітальний і три посадкові.

Індія вже одного разу намагалася посадити апарат на Місяць під час місії Chandrayaan-2 у вересні 2019 року. Але ця спроба закінчилася аварією — апарат тоді розбився об поверхню Місяця. Однак Chandrayaan-2 не був повним провалом: у проєкті також брав участь орбітальний модуль, який продовжує вивчати Місяць і сьогодні. Цього разу Chandrayaan-3 стартував без орбітального апарата.

Дивіться трансляцію запуску Chandrayaan-3: відео