Запуск двоступеневої ракети було здійснено з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю о 09:00 за пекінським часом. Носій вивів тестовий вантаж на сонячно-синхронну орбіту. Це перше у світі досягнення такого рівня для ракет на метані та рідкому кисні.

Дивіться також SpaceX вивела на орбіту телескоп ціною в 1 мільярд євро для вивчення темної матерії

Деталі запуску

"Чжуцюе-2" – двоступенева ракета, що працює на рідкому паливі.

Ракета має висоту 49,5 метра і діаметр 3,35 метра.

Вона здатна вивести 6 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту і 4 тонни на сонячно-синхронну орбіту.

На першому ступені ракети застосовується потужний двигун Tianque-12 (TQ-12) на рідкому метані, який забезпечує тягу в 268 тонн.

Другий ступінь використовує комбінацію двигунів Tianque-12 і Tianque-11, останній слугує для коригування напрямку і швидкості.

Розроблення двигуна TQ-12 почалося в липні 2019 року і зайняло чотири роки.

Цього року вже було кілька невдалих спроб запуску ракет на метані. Компанія Relativity Space не змогла запустити свою ракету Terran 1, а SpaceX зіткнулася з невдачею під час старту Starship. LandSpace, яка провела цей новий запуск, також намагалася стартувати 14 грудня минулого року, однак і ця спроба закінчилася невдачею, імовірно через збій у додатковому двигуні другого ступеня.

Світова космонавтика прагне використовувати метанові технології, оскільки вони мають високу продуктивність і низьку вартість. Це також ідеальний варіант для багаторазового використання через низьку токсичність.