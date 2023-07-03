Що відомо про обсерваторію Euclid

Космічна обсерваторія відокремилася від ракети приблизно через 41 хвилину після старту і зараз здійснює подорож до другої точки Лагранжа, що розташована на відстані приблизно 1,5 мільйона кілометрів від Землі на протилежному боці Сонця. Точки Лагранжа — відносно стабільні орбіти, на яких супутники витрачають мінімум палива, і в пункті призначення на "Евкліда" вже чекає телескоп Джеймса Вебба.

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Вважається, що темна матерія і темна енергія становлять більшу частину всього Всесвіту, але ми не можемо бачити ці явища нашими телескопами та звичайним зором. Темний Всесвіт можна відстежити за його впливом на інші об'єкти. Існування темної матерії та темної енергії поки що залишається теоретичним, але добре пояснює деякі аспекти Всесвіту.

Euclid обстежуватиме регіони за межами Чумацького Шляху, щоб скласти мапу понад третини позагалактичного неба. Під час своєї шестирічної місії телескоп нанесе на карту мільярди об'єктів, галактики й зірки. Два прилади "Евкліда", орієнтовані на видимий та інфрачервоний діапазони хвиль, записуватимуть інформацію для вчених. Устаткування телескопа дасть змогу отримати з космосу зображення, принаймні вчетверо чіткіші, ніж ті, що телескопи отримують із Землі.

Місія "Евклід" готувалася 15 років, а вартість проєкту становить 1,5 мільярда доларів. У ній беруть участь понад 2000 вчених з Європи, США, Канади та Японії. Очікується, що перші зображення від телескопа астрономи отримають у жовтні.