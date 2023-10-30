Луї Хуанг, творець принципово нової технології монітора, шукав недорогу альтернативу наявним моніторам з активним освітленням екрана, яке стомлювало його очі. Оскільки дисплеї на основі електронного чорнила коштують від 1700 доларів, він розробив свою власну конструкцію. Його пристрій коштує 545 доларів і поки що представлений лише у вигляді діючого прототипа.

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Як це працює

У моніторі Eazeye є напівпрозорий базовий екран, за яким розташований відбивач світла. Удень він спрямовує сонячне світло на задню сторону монітора, а в темний час доби легко обійдеться звичайною лампочкою. Це повинно забезпечити "більш комфортний перегляд і менше споживання електроенергії", ніж при використанні штучного світлодіодного світіння дисплея.



Схема роботи монітора Eazeye / Фото Eazeye

Активне підсвічування тут теж є – на випадок, якщо вам з якоїсь причини знадобиться саме воно. Але світлодіодне підсвічування Eazeye має в 3 рази нижчу інтенсивність синього світла, ніж традиційні монітори, навіть ті, що заявляють про слабке синє світло.

Пристрій споживає всього 4 вати енергії , що значно менше, ніж звичайні монітори, яким потрібно в середньому 40 ватів.

, що значно менше, ніж звичайні монітори, яким потрібно в середньому 40 ватів. У нього діагональ 24 дюйми , роздільна здатність 1080p і максимальна частота 75 герців.

, роздільна здатність 1080p і максимальна частота 75 герців. У відеоролику показано, що баланс білого можна налаштувати за допомогою додатка на смартфоні. Якщо світло, яке відбивається на екран, занадто жовте чи синє, ви можете компенсувати це за допомогою самого монітора.

Монітор Eazeye / Фото Eazeye

Яскравість монітора безпосередньо залежить від умов освітлення в кімнаті, вона не перевищує третини яскравості типових моніторів. Колірна температура за замовчуванням становить 4000К. За будь-яких налаштувань зображення на екрані залишається дещо тьмяним для повноцінної роботи, нерідко воно зливається з надто яскравим фоном.



Монітор Eazeye / Фото Eazeye



Монітор Eazeye / Фото Eazeye

Журналісти, які тестували монітор, оцінили оригінальність задумки, але зазначили, що в нинішній версії продукт ще "сирий" і потребує низки доопрацювань. Художники, фотографи та люди інших творчих професій, яким важлива точна передача кольору та яскравість, точно не оцінять такий монітор. Але для тих, хто займається базовими речами, на кшталт перегляду соцмереж, новин, друку великих об'ємів тексту, може сподобатись.

Презентаційний ролик монітора Eazeye: відео