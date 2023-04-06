Величезний круглий ореол червоного світла, схожий на щось із фантастичного фільму про прибульців, з'являвся і зникав протягом мілісекунд, а це означає, що більшість людей, швидше за все, пропустили це дивне видовище. Але одній людині, фотографу природи Вальтеру Бінотто, вдалося зробити знімок неба над містечком Поссаньо на півночі Італії.

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Що це було

Червоне кільце насправді не було розташоване над містом. Натомість величезне коло діаметром близько 360 кілометрів миготіло над центральною Італією і частиною Адріатичного моря. Це була лише перспектива, яка змушувала кільце виглядати так, ніби воно висить над містом.

Цей спалах відомий як "емісія світла і дуже низькочастотних збурень через джерела електромагнітних імпульсів", або скорочено ELVE. ELVE – це рідкісний тип стратосферних/мезосферних збурень, що виникають внаслідок інтенсивної грозової електризації (SPRITE). Червоні кільця утворюються, коли електромагнітні імпульси (ЕМІ), що випромінюються блискавкою, потрапляють в іоносферу Землі, іонізовану частину верхніх шарів атмосфери, яка простягається на висоті від 80 до 644 кілометрів над землею.



Карта Італії з накладеним на неї місцем розташування кільця / Фото Valter Binotto

Через свою короткочасну природу ELVE зазвичай видно лише з супутників, що обертаються навколо Землі. Явище було відкрите лише в 1990 році завдяки камерам на борту космічних шатлів NASA. Нове зображення Бінотто, ймовірно, є "найкращою фотографією, зробленою з Землі".

Бінотто вважає, що ELVE був створений ЕМІ, згенерованим великою грозою поблизу Анкони, міста, розташованого приблизно за 280 кілометрів на південний схід від Поссаньо. Зазвичай блискавки не випромінюють ЕМІ, оскільки вони не несуть достатнього струму. Але під час цієї грози надзвичайно потужна блискавка, щонайменше в 10 разів потужніша за звичайні блискавки, ймовірно, згенерувала електричну ударну хвилю, яка потім вдарила в іоносферу. Коли електрони зсередини ЕМІ потрапляють в іоносферу, заряджені частинки збуджують атоми азоту, які потім випромінюють червонувате світіння.