Що відбувається на планеті

Хлорфторвуглеводні (ХФВ) – це повністю штучні гази, що використовуються в різних сферах, зокрема в холодильній техніці, кондиціонерах або як хімічні розчинники. З 1980-х років вони дедалі більше регулюються низкою міжнародних договорів, оскільки чинять згубну дію на озоновий шар, без котрого планета просто загине.

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Монреальський протокол 1987 року, який був одноголосно ратифікований, обмежив викиди ХФВ в атмосферу та взагалі їхнє виробництво. Це добре спрацювало для багатьох озоноруйнівних речовин, тому озоновий шар повільно відновлюється.

Про це, наприклад, йшлося в нещодавньому звіті ООН, про який ми також писали. Організація заявила, що людству вдалося врятувати озоновий шар, оскільки майже 99% шкідливих сполук були поетапно вилучені з нашої промисловості. Тому до 2066 року озоновий шар відновиться до рівня, який спостерігався у 1980 році.

Нещодавнє збільшення концентрації п'яти ХФВ в атмосфері викликає неабияке здивування та занепокоєння. На щастя, їхній вплив на озоновий шар поки що невеликий – вони призвели до незначної втрати близько 0,002 відсотка глобального стратосферного озону. Проте дослідники не розуміють, звідки надходять ці гази та як швидко вони погіршать ситуацію. Крім того, не варто забувати, що всі п'ять ХФВ є потужними парниковими газами, які після викиду залишатимуться в атмосфері від десятиліть до століть, зігріваючи планету.

Вчені вже шукають джерело викидів.