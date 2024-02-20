Космічне агентство приймає заявки на участь у другому конкурсі CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), який заплановано на весну 2025 року. Кінцевий термін подачі заявок – 2 квітня.

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Як це буде

Екіпаж з чотирьох осіб житиме й працюватиме в надрукованому на 3D-принтері житловому приміщенні площею 158 метрів квадратних. Умови максимально наближені до марсіанських. Це дозволить NASA зрозуміти, з якими проблемами можуть зіткнутися майбутні колоністи які полетять на Червону планету.

Житло під назвою "Марсіанська дюна Альфа" буде розташоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас. У ньому буде кухня, дві ванні кімнати, окремі спальні, робоча зона та зона відпочинку для спілкування.

Для експерименту потрібно відповідати кільком вимогам:

Добре здоров'я.

Мотивація.

Відсутність шкідливих звичок.

Громадянство США або постійне резидентство.

Вік від 30 до 55 років.

Учасники також повинні мати ступінь магістра в галузі STEM та два роки професійного досвіду роботи в STEM або 1 000 годин пілотування.

STEM – це акронім, утворений від слів Science (природничі науки), Technology (технологія), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика)

Перш ніж подавати заявку, учасники повинні знати, що це не канікули подалі від шумного міста. Чотири обрані добровольці виконуватимуть різні завдання, які імітуватимуть реальні дії під час місії на Марсі, включаючи імітацію виходу за межі бази, роботизовані операції, догляд за середовищем проживання, особисту гігієну, фізичні вправи та вирощування сільськогосподарських культур. Екіпажу також доведеться мати справу з марсіанською реалістичною затримкою зв'язку з наземним управлінням до 22 хвилин.

Програма CHAPEA призначена для моніторингу роботи екіпажу протягом року, щоб допомогти зрозуміти фізичні та психологічні виклики, з якими можуть зіткнутися справжні астронавти на Марсі.

Нагадаємо, перший екіпаж добровольців увійшов до імітованого середовища проживання в червні 2023 року. Зараз команда ділиться своїм досвідом за допомогою зображень, що демонструють повсякденне життя.