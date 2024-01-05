Деталі випробувань

Інженери NASA оголосили про успішне випробування інноваційного ракетного двигуна з достатньою тягою, щоб доставити нас на Червону планету. Це прототип обертового детонаційного ракетного двигуна (RDRE), який вчені перевірили в Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла в Алабамі. Він встановив нові рекорди для цієї технології, досягнувши 25 810 ньютонів тяги протягом 251 секунди.

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Варто зазначити, що у 2022 році цей ракетний двигун розвивав лише 17 800 ньютонів тяги протягом майже хвилини, повторивши цей показник у 2023-му. Такий стрибок показує, що технологія успішно розвивається.

Зрештою, метою проєкту є створення багаторазового RDRE з тягою в 44 000 ньютонів, який замінить традиційні ракетні двигуни.

Революційність RDRE полягає в тому, що він використовує тривалу детонацію, яка обертається навколо кільцеподібного каналу, що живиться сумішшю палива і кисню, яка запалюється при кожному наступному вибуху.

Технологія розроблялася роками, а лабораторні випробування проводилися з 2020 року, але лише зараз вчені демонструють, що вона достатньо стабільна й керована, щоб її можна було використовувати в реальних ракетах.

Важливо, що RDRE використовує менше ракетного палива, ніж звичайні ракетні двигуни, і є простішим з точки зору своїх механізмів. Це означає, що польоти в космос стануть дешевшими, а подорожі на далекі відстані — можливими.

Також варто зазначити, що NASA використовує технології 3D-друку для виготовлення деталей цього двигуна. Вони є достатньо міцними, щоб витримати екстремальну температуру і тиск, які передбачені конструкцією.

Як проходило випробування двигуна: відео