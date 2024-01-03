Нові фото Іо

Апарат Juno зафіксував краєвиди супутника Юпітера за допомогою всіх трьох своїх бортових камер. У неділю NASA опублікувало шість зображень Іо.

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Цей скелястий супутник Юпітера — найбільш вулканічно активне тіло в Сонячній системі. Його діаметр становить 3642 кілометри, тому Іо також є четвертим за величиною супутником у Сонячній системі.

Як видно з нових зображень, поверхня Іо понівечена сотнями вулканів та озер розплавленої силікатної лави, які виглядають як обгорілі шрами на її ландшафті.



Це оброблене зображення Іо надіслано на Землю 30 грудня / Фото NASA/Kevin M. Gill

Іо застряг між величезною гравітаційною силою Юпітера та гравітаційним тяжінням своїх братів-супутників Європи та Ганімеда. Це сприяє вулканічній активності місяця, оскільки Іо постійно розтягується і стискається через свою взаємодію з іншими магнітними полями.

За допомогою близьких прольотів повз Іо команда місії досліджує джерело вулканічної активності та сподівається з'ясувати, чи не ховає він під своєю корою океан магми. Наукова команда вивчатиме, як часто вивергаються вулкани на Іо, наскільки вони яскраві та гарячі, і як змінюється форма лавового потоку.



Нові необроблені зображення Іо / Фото NASA

За домінуючою сьогодні теорією поверхня супутника представлена породами, що на 55-60 відсотків складаються з сірки. Надра містять силікатні гірські породи.