James Webb уже півтора року перебуває в точці Лагранжа за 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Цей інфрачервоний космічний телескоп призначений для широкого спектра спостережень в астрономії та космології, зокрема, спостереження найвіддаленіших об'єктів і подій у Всесвіті, як-от утворення перших галактик.

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Які функції виконуватиме новий супутник

Йдеться про мініатюрний космічний апарат розміром із тостер, але вартістю 8,5 мільйона доларів, якого проєктують у Лабораторії фізики атмосфери та космосу (LASP) Університету Колорадо в Боулдері. З його допомогою вчені вестимуть спостереження за нічним небом в ультрафіолетовому діапазоні, включно з екстремальним EUV-випромінюванням із довжиною хвилі близько 13,5 нанометра. Це дасть змогу "підібратися" до зірок, які перебувають на відстані десятків світлових років від Землі, доповнюючи інформацію, отриману від James Webb.

Відомо, що екзопланети часто виділяють колосальну кількість EUV під впливом своїх зірок, що свідчить про поступову втрату планетою атмосфери. Виміряти величину цього випромінювання тривалий час не вдавалося, тому обійти цю проблему й покликаний MANTIS. У перспективі, завдяки спільним зусиллям MANTIS і James Webb, вчені отримають нову інформацію про планети, на яких можливе життя.

Назва майбутнього апарата походить від креветки-богомола, ракоподібного, відомого своїми потужними ударами та ще більш неймовірним зором.

Жоден космічний апарат не спостерігав повний спектр ультрафіолету від інших зірок, окрім Сонця, приблизно з 2001 року,

— каже Бріана Індал, наукова співробітниця LASP і головна дослідниця місії MANTIS.

Індал та її колеги незабаром розпочнуть роботу над MANTIS, запуск якого запланований на 2026 рік.