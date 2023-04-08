Відома як "теорія збірки", нова гіпотеза кидає виклик нашому традиційному розумінню часу і вже отримала попередні докази на свою підтримку. Дослідники спробували зрозуміти, як складні об'єкти, які створюють життя, існують в часі.

Важливе відкриття Знаменитий парадокс Стівена Гокінга може нарешті мати вирішення

Час є давнім поняттям у фізиці, але, на думку біофізиків, він може бути ключем до розуміння життя. Міжнародна команда дослідників припускає, що еволюція життя вимагає переосмислення поняття часу. Еволюція, процес, який призвів до розмаїття життя на Землі, залежить від часу, оскільки рухається в певному напрямку. Це єдиний відомий фізичний процес, який породжує послідовність нових об'єктів, таких як бактерії, ссавці та дерева, які ми вважаємо живими.

Пам'ять відіграє важливу роль

Ключова відмінність між всесвітом, описаним сучасною фізикою, і всесвітом Дарвіна, запропонованим цими біофізиками, полягає в ролі пам'яті. Живі об'єкти потребують пам'яті, заснованої на минулому, щоб створювати і підтримувати своє існування в теперішньому. Пам'ять та інформаційний потік необхідні для функціонування живих систем, від ДНК клітин, які містять генетичну програму дій, до людської здатності винаходити нові технології та ліки. Тому розуміння того, як складні об'єкти, створені життям, існують у часі, має вирішальне значення для пояснення феномену життя.

"Теорія збірки"

Саме тут у гру вступає теорія збірки. Основна ідея полягає в тому, що в міру того, як об'єкти стають складнішими, збільшується кількість складових частин, а тому зростає і потреба в локальній пам'яті для зберігання інформації про те, як зібрати об'єкт. Дослідники придумали термін "індекс збірки" для позначення кількості кроків, необхідних для складання об'єкта з його складових частин. Цей індекс збірки можна виміряти за допомогою мас-спектрометрії, яка широко використовується в біофізиці та хімії.

Примітно, що дослідники виявили, що молекули з індексом збірки понад 15 кроків можна знайти лише в живих зразках, як біологічних, так і небіологічних. Це свідчить про те, що складні об'єкти, подібні до тих, що зустрічаються в живих системах, можуть бути створені лише в процесі еволюції, який вимагає часу і накопичення пам'яті для складання і підтримки складності цих об'єктів.

Що допомагає зрозуміти "Теорія збірки"

Наслідки цієї гіпотези є глибокими і потенційно можуть революціонізувати наше розуміння часу у фізиці. Якщо теорія збірки витримає подальше наукове вивчення, це може призвести до зміни парадигми в нашому розумінні часу як фізичної характеристики Всесвіту. Складність молекул, представлена індексом збірки, стала б еквівалентною часу у фізичному втіленні. Це не лише вплинуло б на наше розуміння життя, але й могло б мати ширші наслідки для нашого розуміння природи самого всесвіту.

Цікаво Науковці зробили дивовижне відкриття, яке пов'язало два дуже різних явища у Всесвіті

Теорія збірки пропонує новий погляд на загадку життя і кидає виклик нашому традиційному розумінню часу у сфері фізики. Визнаючи роль пам'яті та інформаційних потоків у складності живих систем, ця гіпотеза пропонує свіжий підхід до пояснення фундаментальної різниці між живою та неживою матерією.

Для повної перевірки обґрунтованості цієї гіпотези необхідні подальші дослідження та експерименти, але вона відкриває захоплюючі можливості для поглиблення нашого розуміння життя і фундаментальних принципів, які керують Всесвітом.