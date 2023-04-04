Попри величезні відмінності у розмірах, вчені виявили, що і чорні діри, і субатомні глюонні стінки складаються з щільно упакованих фундаментальних частинок-переносників сили, які називаються бозонами. Для субатомних глюонних стінок ці бозони є глюонами, а для чорних дір – гравітонами.

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Бозони в обох системах розташовані в найбільш ефективній з точки зору енергії та розміру конфігурації, створюючи високий ступінь впорядкованості. Це означає, що обидві системи можуть вмістити максимальну кількість квантової інформації про бозони, що входять до їх складу, включаючи їхній просторовий розподіл, швидкість і колективні сили.

Чим це може бути корисно

Завдяки універсальним обмеженням на квантову інформацію, дослідники можуть дізнатися більше про одну систему щільно упакованих бозонів, вивчаючи іншу. Це означає, що вчені можуть досліджувати субатомні глюонні стінки, створені в лабораторіях на Землі.

Також науковці можуть вивчати "глюонні ударні хвилі", що створюються в субатомних глюонних стінках під час зіткнень частинок, щоб дізнатися більше про гравітаційні ударні хвилі, які виникають, коли дві чорні діри зіштовхуються і зливаються, утворюючи ще масивнішу чорну діру.

Якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально

Це відкриття має один дуже важливий аспект – обидві системи, попри їх відмінність, впорядковують свої бозони в найефективніший спосіб, щоб максимізувати кількість інформації, яку можна про них зберегти. Це означає, що вивчення цих систем в лабораторіях тут, на Землі, може допомогти нам зрозуміти таємниці надмасивних чорних дір, які важко вивчати, бо вони дуже далекі.

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Це відкриття може зрештою виявитися корисним для розвитку квантових комп'ютерів, які залежать від щільно упакованих холодних атомів для виконання обчислень. Вивчення цих систем може допомогти зрозуміти, як народжуються чорні діри, досягають теплової рівноваги зі своїм оточенням і як вони можуть зрештою розпастися.

Серед іншого відкриття наголошує на важливості квантової інформатики для розуміння Всесвіту і потенціал вивчення, здавалося б, не пов'язаних між собою явищ для відкриття нових знань.