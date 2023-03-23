Науковці вивчали дві сусідні чорні діри, A0620-00 і XTE J1118+480, які вважаються подвійними системами, що означає, що викривлення орбіт становить приблизно 1 мс на рік, що в 50 разів перевищує теоретичні оцінки.

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Дослідники змогли виявити, як вони зазначають, ознаки темної матерію навколо чорних дір завдяки моделі динамічного тертя та комп'ютерному моделюванню. Застосувавши цю теорію, вони виявили, що швидке в орбіт викривлення зірок-компаньйонів точно збігається зі спостереженнями. Таким чином, вони отримали непрямі докази того, що темна матерія навколо чорних дір може генерувати значну кількість динамічного тертя, яке уповільнює швидкість обертання зірок-компаньйонів.

Що дає нове відкриття?

Це відкриття підтверджує теоретичну гіпотезу, сформульовану наприкінці ХХ століття, і може вважатися проривом у вивченні темної матерії. Гіпотеза припускає, що темна матерія на досить близькій відстані від чорної діри повинна поглинатися, а залишки – перерозподілятися. В результаті цього процесу навколо чорних дір утворюється "стрибок густини", що створює високу щільність темної матерії, яка створює динамічне тертя до зірки-компаньйона, схоже на гальмівну силу.

Це перше дослідження з використанням моделі динамічного тертя, яке намагається підтвердити і довести існування темної матерії навколо чорних дір. Це дослідження відкриває новий важливий напрямок у вивченні темної матерії,

– сказав провідний дослідник Чан Маньо

Космічне відкриття Залишки марсіанського льодовика знайшли там, де, як вважали, його не повинно бути

Відкриття може мати далекосяжні наслідки для космології, оскільки чорні діри можуть бути джерелом темної енергії у Всесвіті. Перші докази цієї гіпотези з'явилися в лютому цього року. Якщо дослідження підтвердиться, це може зробити революцію в космології, оскільки вчені нарешті отримають відповідь на питання про походження темної енергії.