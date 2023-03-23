Особливості експериментального біорозкладного скла

Експериментальне скло виготовляється шляхом нагрівання амінокислот або пептидів в атмосфері інертного газу, далі воно охолоджується нижче точки замерзання, а потім заливається водою для миттєвого затвердіння. Ця послідовність дозволяє уникнути кристалізації у процесі. За словами дослідників, отримане скло має "чудові оптичні й механічні властивості та гнучкі експлуатаційні можливості".

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Нове скло також можна використовувати для 3D-друку або лиття, що робить його універсальним матеріалом для різних застосувань. Ще ж і надто, в лабораторних тестах було доведено, що воно безпечне для живих істот, в тому числі для мишей.



Процес створення експериментального скла / Фото Xing Ruirui

Чому це важливе відкриття

Цей прорив у технології виробництва скла може значно зменшити вплив скляних відходів на довкілля, оскільки таке скло може біологічно розкладатися відносно швидко і без шкідливих наслідків. Наразі лише близько третини скляних виробів потрапляє до центрів переробки, а решта суттєво забруднює планету.

Використання біорозкладного скла може допомогти зменшити кількість скляних відходів, які потрапляють на звалища або в океани, де вони можуть завдати шкоди дикій природі та морським мешканцям. Воно також може стати альтернативою звичайному склу для галузей, які виробляють велику кількість скляних відходів, таких як виробництво напоїв та пакування.

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Необхідні подальші дослідження для вивчення повного потенціалу цього експериментального скла та розробки більш стійких матеріалів для широкого спектру застосувань. Однак це інноваційне рішення дає надію на більш чисте та стійке майбутнє.