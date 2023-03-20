Коротко кажучи – чому це справді важливо

Надпровідники завжди потребували для своєї роботи або високого тиску, або надзвичайно низьких температур, але зараз вчені стверджують, що розробили надпровідний матеріал, який функціонує при тиску всього 1 ГПа і температурі, близької до кімнатної. Якщо масштабувати технологію на виробництво техніки, це призведе до значного підвищення ефективності та створення більш потужної електроніки.

Інше революційне відкриття Британські науковці створили рецепт надміцного марсіанського бетону

Якщо ці твердження відповідають дійсності, то це буде революційне відкриття, яке може призвести до другої промислової революції та заощадити мільярди доларів щороку лише на енергосистемі. Однак ця заява також викликала суперечки в науковій спільноті, а деякі вчені взагалі спростували ці твердження.

Детальніше про дослідження

Команду дослідників, які працюють над розробкою надпровідного матеріалу, очолює Ранга Діаш, доцент кафедри машинобудування та фізики Рочестерського університету. Для створення надпровідного матеріалу команда використовувала супергідрид на основі лютецію. Зразок являв собою суміш лютецію, водню та азоту, яка піддавалася впливу температури 200° C протягом декількох днів. Потім зразок стискали за допомогою алмазного ковадла під тиском близько 2 ГПа, а надпровідні властивості тестували в звичайному режимі, поки тиск знижувався.

Важливе відкриття! Команда виявила, що надпровідні властивості залишалися недоторканими навіть при тиску 1 ГПа і кімнатній температурі навколишнього середовища.

Критика відкриття іншими науковцями

Хоча зразки змогли задовольнити всі наукові вимоги до надпровідників, включаючи знижений опір і ефект Мейснера, на практиці не все так фантастично, як видається.

Пояснення! Ефект Мейснера – це явище швидкого затухання магнітного поля в надпровіднику. Надпровідник є ідеальним діамагнетиком. Це означає, що коли провідник переходить у надпровідний стан, магнітне поле повністю витискається з об’єму провідника.

Кілька членів команди були звинувачені в порушеннях, а попередня стаття, опублікована у науковому журналі Nature, була відкликана.

Команда китайських та американських науковців спробувала відтворити експеримент. Вони синтезували потрібну сполуку лютецію (Lu4H23) і спробували перевести її в надпровідний стан. Однак їхні результати не виправдали попередніх сподівань.

Матеріал дійсно став надпровідним, але при температурі -203 °C, а не 21 °C, як раніше заявляли вчені з Рочестера. Крім того, необхідний тиск був на два порядки вищим - 218 ГПа замість 1 ГПа (2 мільйони атмосфер замість 10 000 атмосфер).

Вам буде цікаво Нова гіпотеза припускає, що Великих вибухів на початку Всесвіту могло бути два

Людству потрібна ця технологія

Розробка надпровідника кімнатної температури може мати наслідки у вигляді більш портативних медичних пристроїв, ефективніших електромагнітів, безпечнішої та ефективнішої енергетичної мережі і навіть використання у вітрогенераторах та термоядерних електростанціях.

Це безумовно вплинуло б і на звичайну побутову техніку, смартфони та інші ґаджети. Експлуатація такої технології зробила б технологічну спроможність людства на порядок вищою, і наукова спільнота буде уважно стежити за подальшими розробками в цій галузі.