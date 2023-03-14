Препринт статті, опублікований на сайті arXiv групою вчених з Пекіна та американського штату Іллінойс, описує спробу відтворити умови "Рочестерського експерименту" і досягти "кімнатної" надпровідності. Китайські та американські дослідники синтезували потрібну сполуку лютецію (Lu4H23) і спробували перевести її в надпровідний стан. Однак їхні результати не виправдали попередніх сподівань.

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Матеріал дійсно став надпровідним, але при температурі -203 °C, а не 21 °C, як раніше заявляли вчені з Рочестера. Крім того, необхідний тиск був на два порядки вищим - 218 ГПа замість 1 ГПа (2 мільйони атмосфер замість 10 000 атмосфер).

Відтак пошук надпровідності при кімнатній температурі залишається невловимим, попри інтенсивні дослідницькі зусилля вчених з усього світу.

Провідний китайський фізик прокоментував нову статтю під час слухань у Конгресі в п'ятницю:

У препринті статті для журналу Nature, що описує експеримент, китайські та американські дослідники явно не змогли навіть віддалено повторити раніше оголошені результати. Якби вони це зробили, це було б революцією.

Чому так важливо досягти надпровідності при кімнатній температурі

Попри відсутність успіху в цьому конкретному експерименті, надпровідність при кімнатній температурі стала б революційним відкриттям. Вона має потенціал революціонізувати транспорт, виробництво та розподіл електроенергії, управління термоядерними реакціями, медицину тощо.

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Пошуки надпровідності при кімнатній температурі тривають, і вчені продовжують досліджувати різні сполуки та умови. Хоча цей конкретний експеримент виявився невдалим, важливо відзначити, що окремі експерименти дають надію і сприяють прогресу в досягненні цього революційного відкриття.