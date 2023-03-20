Транспортувати тонни матеріалів з Землі для будівництва постійних баз на інших планетах занадто складно і дорого. Тому вчені та інженери розробляють методи використання місцевих ресурсів. Алед Робертс та його команда роками працювали над проблемою виготовлення "чужорідного" бетону і тепер представили інноваційне рішення.

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Супербетон з позаземних матеріалів

StarCrete виготовляється шляхом змішування імітації марсіанського ґрунту, крохмалю та невеликої кількості хлориду магнію. Лабораторні випробування показали, що його міцність на стиск досягає 72 мегапаскалів, що приблизно вдвічі більше, ніж у найпоширеніших сортів звичайного бетону. При використанні місячного реголіту замість марсіанського міцність перевищує 90 мегапаскалів.

Команда виявила, що крохмаль, який міститься в картоплі, може бути відмінним замінником альбуміну крові, який використовувався в їх попередній роботі у ролі в'яжучої речовини для бетону. За підрахунками вчених, з 25 кілограмів сушеної картоплі можна отримати близько пів тонни будівельного матеріалу, що еквівалентно більш ніж 210 стандартним цеглинам.

Цікавий факт! На трикімнатний будинок знадобиться близько 7,5 тисяч штук такого бетону.

Рецепт StarCrete включає додавання невеликої кількості хлориду магнію, яка помітно підвищує міцність готового матеріалу. Ця добавка була присутня в попередній роботі команди, де вони використовували плазму крові як в'яжучу речовину, а сіль магнію пропонувалося отримувати зі сліз. Тепер науковці зазначають, що її можна видобувати безпосередньо з місцевого ґрунту.

Як людство може використати це відкриття?

Нова технологія може зробити революцію не лише в космічному, а й у наземному будівництві. Стартап під назвою DeakinBio, заснований розробниками з Манчестера, займатиметься вдосконаленням і комерціалізацією нової технології. Адаптована до земних умов, вона дозволить виробляти більш екологічні матеріали для будівництва та зменшити викиди вуглекислого газу, пов'язані з виробництвом звичайного цементу та бетону.

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Робота команди є значним кроком вперед у створенні сталого середовища проживання на інших планетах, прокладаючи шлях для майбутніх досліджень і колонізації. Матеріал StarCrete є свідченням потенціалу використання місцевих ресурсів для досягнення прогресу людства в космосі та на Землі.