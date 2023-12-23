Деталі про знахідку

Стародавнім курганом виявився трав'янистий пагорб у Норвегії, відомий як Герлаугсхаген. Він розташований у Леці, муніципалітеті в центральній частині країни. Сотні років тому протягом довгого часу тут проходив судноплавний маршрут.

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Цього літа археологи провели дослідження на прибережній ділянці й виявили кілька великих заклепок, які могли утримувати судно разом, а також дерев'яні рештки, які, ймовірно, походять з корабля.

Розміри корабельних заклепок і збережена деревина навколо кількох заклепок показують, що умови збереження хороші. Це найбільший курган в Тронделагу (Центральна Норвегія) і один з найбільших в Норвегії,

– розповів Гейр Грьоннесбі, археолог з NTNU, який керував дослідженнями.

Маючи діаметр близько 60 метрів і висоту 7 метрів, курган легко міг би вмістити корабель, дійшли висновку дослідники. Для порівняння, більшість регіональних курганів набагато менші, діаметром від 8 до 12 метрів.



Вид на курган / Фото Geir Grønnesby

Після радіовуглецевого датування збереженої деревини археологи визначили, що корабель був побудований близько 700 року нашої ери. Це означає, що він передує епосі вікінгів, яка тривала з 793 по 1066 рік.

Унікальність кургану полягає саме в датуванні. Найдавніші поховання на кораблях оцінили кінцем восьмого століття. Грьоннесбі каже, що ця знахідка допомагає заповнити прогалину між скандинавською традицією ховати людей на кораблях і знаменитими артефактами з Саттон Гу в Англії", які датуються сьомим століттям.

Саттон Гу (Sutton Hoo) — курганний некрополь на схід від Вудбріджа в англійському графстві Саффолк, де в 1938-1939 роках були зроблені одні з найцінніших археологічних знахідок в історії Великої Британії, включаючи поховальний корабель англосаксонського короля рубежу VI і VII століття.



Курган Герлаугсхаген / Фото Geir Grønnesby

Місцеві записи вказують на те, що це місце неодноразово розкопували протягом 18 століття, а письмові свідчення показують, що там було знайдено низку артефактів, зокрема частину стіни, залізні цвяхи, бронзовий чайник, кістки тварин, шар деревного вугілля і сидячий скелет з мечем. На жаль, десь у 1920-х роках всі ці предмети були втрачені.

Попри ці втрати, нове дослідження дає археологам уявлення про історію корабельних поховань у цьому регіоні.

Важливо також, що відкриття було зроблено північніше, ніж багато раніше відомих монументальних поховань кораблів. Це також говорить нам про те, що морські знання і контакти на великих територіях були стандартними задовго до епохи вікінгів,

– додав учений.



Корабельна заклепка / Фото Geir Grønnesby

Необхідні додаткові дослідження, щоб змалювати картину того, як могло виглядати судно і яке його призначення. "Оскільки ми не розкопали весь корабель, важко сказати, для чого він використовувався. Кораблі, про які ми знаємо, вважаються кораблями для воїнів, які використовувалися для грабежів і війни. Однак ми знаємо, що обмін товарами в цей час мав бути інтенсивним, і найлогічніше, що товари перевозили кораблями вздовж узбережжя".