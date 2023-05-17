Проєкт, який ще не має офіційної назви, буде створений у Гейдельберзі. Дизайн спирається на естетику 3D-друкованої архітектури – будівля буде хвилеподібною та прикрашеною зеленими зонами. В інтер'єрі розміститься інфраструктура для хмарних обчислень.

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Якою буде будівля і як проходитиме будівництво

Довжина дата-центру становитиме 54 метри, ширина – 11 метрів, а висота – 9 метрів. Це зробить його найбільшою 3D-друкованою будівлею в Європі. Центр будується за допомогою того ж принтера COBOD BOD 2, який використовувався для друку двоповерхової будівлі 2020 року в Антверпені.

У процесі складання принтер шарами видавлює з сопла цементоподібну суміш, дотримуючись креслення і створюючи основну оболонку будівлі. На друк дата-центру піде близько 140 годин. Лише двоє будівельників будуть на місці, щоб переконатися, що все пройде гладко. Їхнє головне завдання – стежити за тим, щоб будівельна суміш вчасно подавалася в машину.



3D-друкований центр обробки даних будується за допомогою 3D-принтера COBOD / Фото SSV Architekten

Коли 3D-принтер закінчить свою роботу, будівельники повинні будуть зробити те, що 3D-принтери поки що не можуть – встановити дах, двері та прокласти інженерні комунікації. За словами Kraus Gruppe, будівля буде придатна для вторинної переробки, а викиди CO2 від її друку становитимуть близько 55 відсотків від тих, що виділяються при будівництві зі звичайного портландцементу.

Цей унікальний проєкт акцентує на двох ключових перевагах 3D-друкованих будівельних конструкцій: швидкість виконання та свободу дизайну. Завдяки цьому наша технологія дозволяє будувати все – від економічних веж вітряків і недорогих багатоквартирних будинків в Африці до архітектурних офісних будівель у Німеччині,

– сказав Хенрік Лунд-Нільсен, засновник і генеральний директор COBOD.

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Очікується, що проєкт буде завершено в липні. У проєкті беруть участь Kraus Gruppe, Peri 3D Construction, SSV Architekten та інші компанії. Будівля вводиться в експлуатацію компанією Heidelberg IT Management.