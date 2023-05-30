Чорне море складається з трьох різних шарів: нижнього, що містить отруйні гази, проміжного, який виконує роль кондиціонера з температурою близько восьми градусів за Цельсієм, і верхнього, що кишить киснем і морськими мешканцями. На жаль, через ескалацію наслідків глобального потепління середній шар почав зменшуватися.

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Що станеться з Чорним морем

Доктор Бекташ попереджає, що в найближчому майбутньому отруйні гази з нижнього шару неминуче змішаються з верхнім, створюючи серйозну загрозу для всіх живих істот, що перебувають поблизу моря. З тривогою він наголошує, що цю ситуацію неможливо змінити.

Страшні прогнози науковця свідчать про нагальну необхідність боротьби зі зміною клімату та її руйнівним впливом на крихкі екосистеми нашої планети. Чорне море може слугувати яскравим прикладом того, як підвищення температури та порушення екологічної рівноваги можуть мати катастрофічні наслідки.

Планета під загрозою

Однак наслідки глобального потепління виходять далеко за межі Чорного моря. Нещодавні висновки дослідників з Університету Ексетера малюють похмуру картину майбутнього. Вони прогнозують, що до кінця століття температура поверхні Землі підвищиться на приголомшливі 2,7°C, що поставить під смертельну загрозу близько 20% населення планети.

На думку науковців, деякі країни відчують на собі більший тягар цієї ескалації спеки, ніж інші. До регіонів, які найбільше ризикують зіткнутися з нестерпними кліматичними умовами, належать Індія з населенням 600 мільйонів, Нігерія з 300 мільйонами, Індонезія зі 100 мільйонами, а також Філіппіни та Пакистан з 80 мільйонами населення кожна.

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Оскільки наслідки глобального потепління стають все більш очевидними, вкрай важливо, щоб світові лідери і політики вжили негайних заходів для пом'якшення наслідків. Попередження доктора Османа Бекташа є закликом до дії, нагадуванням про те, що доля нашої планети та її екосистем перебуває в наших руках.