Якщо прогнозована у звіті середня температура таки зросте, це буде перший випадок в історії людства, коли спостерігається таке різке підвищення. Варто також зазначити, що раніше лунали неодноразові попередження, що перетин порогу в 1,5 градуса за Цельсієм значно підвищує ризики запуску незворотних змін клімату.

Дивіться також Схоже штучний інтелект вже скоро боротиметься з людиною за прісну воду

Це потенційно може призвести до катастрофічних подій, таких як:

руйнування льодовикового покриву Гренландії та Західної Антарктиди,

екстремальна спека,

сильні посухи,

водний стрес та екстремальні погодні явища у величезних регіонах світу.

Важливо! Паризька угода, підписана майже 200 країнами у 2015 році, має на меті обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм або нижче. Однак, навіть якщо це тимчасово, зараз здається, що ця критично важлива межа може бути вперше порушена.

Що кажуть у Всесвітній метеорологічній організації

Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас висловив стурбованість майбутнім поєднанням потепління Ель-Ніньо та антропогенної зміни клімату. Ель-Ніньо виникає, коли пасати, які зазвичай штовхають теплі води на захід через Тихий океан, слабшають, що призводить до того, що тепліші води залишаються на місці і порушують кліматичні моделі в усьому світі.

Таалас наголосив, що безпрецедентне підвищення глобальної температури матиме далекосяжні наслідки для здоров'я, продовольчої безпеки, управління водними ресурсами та довкілля, закликаючи приготуватися до цього явища.

Про що мовиться у звіті

Останній звіт ВМО охоплює період з 2023 по 2027 рік і прогнозує 98% ймовірність того, що один з наступних п'яти років встановить новий рекорд найвищої глобальної температури, перевершивши попередній рекорд підвищення на 1,28 градуса за Цельсієм у 2016 році.

Крім того, у звіті наголошується на зростаючій імовірності того, що температурні коливання перевищать поріг у 1,5 градуса за Цельсієм. У 2015 році шанси перевищення цієї межі були близькими до нуля, але до 2022 року ймовірність зросла до 48%. Поточна оцінка показує, що ймовірність перевищення порогу ще більше зросла до 66% всього за один рік.

Як це вплине на нашу планету

Дослідники наголошують, що ця тенденція потепління не буде рівномірно розподілена по всьому світу. Наприклад, Арктика, за прогнозами, зазнає коливань температури втричі більших, ніж решта світу, що прискорить танення льоду і суттєво вплине на важливі погодні системи, такі як струменева течія та Північноатлантична течія, які регулюють температуру в Північній півкулі.

Крім того, очікується зменшення кількості опадів у Центральній Америці, Австралії, Індонезії та регіоні Амазонки. Вирубка лісів, зміна клімату та лісові пожежі вже підірвали стійкість величезних тропічних лісів з початку 2000-х років, що викликає занепокоєння вчених, що вони можуть досягти переломного моменту, перетворивши їх на екосистему, подібну до савани.

Читайте на сайті Заборонені ще в XX столітті забрудники знаходять у найглибших точках планети

Генеральний секретар Таалас пояснив, що у звіті не йдеться про постійне перевищення рівня в 1,5 градуса за Цельсієм, визначеного Паризькою угодою, оскільки йдеться про довгострокове потепління протягом кількох років. Однак ВМО наголошує на нагальній потребі звернути увагу на тривожну тенденцію до більш частих тимчасових порушень порогу в 1,5 градуса за Цельсієм.