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Компанія підтвердила журналістам, що почала видаляти доступ користувачів до їхніх тарифних планів через сервіси Apple. Тепер вони повинні будуть платити безпосередньо за допомогою банківської картки, прив'язуючи її на сайті.

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У 2018 році Netflix заборонив користувачам підписуватися на її стрімінговий сервіс через App Store, але не блокував численних користувачів, які вже встигли на той момент підписатися на сервіс саме таким способом. Компанія весь цей час дозволяла користуватися певними перевагами та акціями, як, наприклад, знижені суми за тарифи. Навіть після того, як було скасовано найдешевший тариф за 10 доларів, такі користувачі все ще могли платити цю суму через Apple. Після підвищення ціни клієнтам довелося заплатити принаймні 15,49 долара, щоб отримувати перегляд без реклами.

Тож тепер, як пишуть деякі користувачі в соцмережах, Netflix починає запитувати дані про платіжну інформацію, що фактично означає прохання підв'язати картку в акаунт задля подальшої оплати. Якщо цього не зробити, тариф вважатиметься неоплаченим і доступ до контенту буде призупинено.

У Netflix є причина, чому він не хоче, щоб користувачі платили за послуги через App Store. Наразі компанія бореться з обміном паролями, що призводить до уповільнення зростання кількості підписників. Компанія хоче максимізувати свої прибутки, і з огляду на це вона не хоче платити Apple 15 відсотків від загальної вартості підписки.

Netflix не поділився інформацією про кількість підписників, які все ще використовують метод виставлення рахунків від Apple. Після завершення такого переходу доходи Netflix можуть зрости, оскільки компанія не платитиме Apple частину абонентської плати.