Компанія зазначила, що виявила "незвично великий обсяг" невдалих спроб входу в систему 12 грудня 2022 року. Це начебто вказує на атаки шляхом заповнення облікових даних, коли зловмисники масово перевіряють валідність комбінацій логін-пароль, отриманих з інших джерел. Користувачі Norton отримують повідомлення про злам облікових записів Norton Password Manager хакерами, який здійснюється через компрометацію облікових записів на інших платформах.

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Що відомо

У повідомленнях користувачам NortonLifeLock повідомляється, що хакери успішно отримують доступ до облікових записів Norton Password Manager. При цьому стверджується, що атаки відбуваються не через слабку захищеність систем Norton Password Manager, а через сторонні платформи.

Наші власні системи не були скомпрометовані. Однак ми твердо впевнені, що неавторизована третя сторона знає і використовувала ваше ім'я користувача і пароль для вашого облікового запису,

– йдеться в повідомленні клієнтам.

Внутрішнє розслідування, яке тривало до 22 грудня, засвідчило, що атаки почалися з 1 грудня і що неназвану кількість облікових записів було успішно зламано. Компанія скинула паролі Norton для атакованих облікових записів, щоб зловмисники не могли знову отримати до них доступ у майбутньому, а також впровадила додаткові заходи для протидії.

Хоча кількість зламаних облікових записів не розголошують, у заяві компанії йдеться про те, що атаку могло бути спрямовано приблизно на 925 000 неактивних і активних облікових записів.

Нагадаємо, влітку 2022 року стало відомо про атаку на один із найбільших у світі менеджерів паролів LastPass, яким користуються 33 мільйони людей. Невідомі проникли всередину корпоративної файлової системи, зокрема в середовище розробки. Вони викрали кілька частин вихідного коду сервісу, а також деяку технічну інформацію. Скориставшись отриманою інформацією, вони повторили атаку наприкінці листопада. Цього разу вона була більш успішною – вже в грудні компанія підтвердила, що хакери викрали паролі користувачів.