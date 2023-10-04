Сім'я проживає на острові Джомфруланн, і їхня знахідка стала першим прямим доказом того, що острів був заселений за часів вікінгів. Цю інформацію підтвердив відділ культурної спадщини міста Фюльке Вестфалль-ет-Телемарк і поділився нею на своїй сторінці у Facebook.

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Чашоподібна пряжка, знайдена на острові Йомфруланн / Kulturav i Vesfold og Telemark fylkeskommune

Використання металошукача в цьому випадку дозволило розкопати значну частину історичного минулого Норвегії. Це явище не є чимось незвичайним, оскільки раніше вже були випадки, коли археологи-аматори робили значні знахідки.

Нещодавно 51-річний норвежець відправився на острів Реннесей, де за допомогою металошукача виявив безліч золотих прикрас, серед яких десять підвісок (брактеатів), три каблучки і десять золотих намистин.

В іншому випадку молодий хлопець під час прогулянки на човні норвезькою річкою знайшов старовинну дерев'яну чашу, якій, за оцінками, 800-1000 років.

На додаток до цих знахідок, восьмирічна дівчинка також знайшла крем'яний кинджал епохи неоліту біля своєї школи.

Ці знахідки підтверджують багату історію, поховану під безтурботними норвезькими ландшафтами, і показують, що навіть повсякденна діяльність може дивовижним чином пролити світло на минуле.

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Ця остання знахідка на острові Йомфруланн відкриває нову главу в нашому розумінні епохи вікінгів, нагадуючи нам, що історія іноді знаходиться всього лише за два кроки від нас, або, в цьому випадку, від зниклої сережки.