Теоретично, це зробить результати більш корисними, надаючи трохи людської перспективи — наприклад, відгуки про посилання на рецепти або поради щодо запитів, пов'язаних з подорожами — щоб люди могли краще знаходити інформацію, яка їм потрібна. Нотатки вже доступні для раннього тестування вузькому колу користувачів, які зареєструвалися в Google Search Labs.

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Деталі

Search Labs — це простір, де Google тестує нові функції, які можуть з часом з'явитись у пошуковій системі, якщо отримають позитивну реакцію від користувачів. Для тих, хто зареєструвався і погодився на експеримент з Нотатками, в Пошуку з'явиться кнопка "Нотатки", натиснувши яку, ви побачите всі ідеї, якими поділилися інші користувачі про дану статтю. Ви також можете додати свої власні та прикрасити їх стікерами, фотографіями і, згодом (тільки для користувачів США), зображеннями, згенерованими штучним інтелектом.



Функція Notes / Колаж 24 Каналу/Фото Google

Коли ви переглядаєте нотатку, ви можете вподобати її, поділитися нею, зберегти її на потім, а також відправити її в Google для перевірки.

Хоча нотатки від спільноти звучать як рецепт катастрофи в епоху нестримної дезінформації та тролінгу, особливо з використанням зображень зі штучного інтелекту, Google заявляє, що використовуватиме "поєднання алгоритмічного захисту та людської модерації, щоб переконатися, що нотатки є максимально безпечними, корисними та релевантними, а також захистити їх від шкідливого або образливого контенту".

Компанія також шукає способи, як дозволити власникам сайтів додавати нотатки на власні сторінки.

Це поки що лише тест, і користувачі матимуть можливість залишити відгук на основі свого досвіду роботи з нотатками.