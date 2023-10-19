HyperOS, за словами Xiaomi, "поставить людину в центр, щоб створити повністю екологічну операційну систему для людей, автомобілів і сімей". Дебютувавши в серії Xiaomi 14, HyperOS нібито не матиме "жодної схожості" з MIUI. Але вже з перших злитих у мережу скриншотів стає ясно, що це не так.

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Що таке HyperOS

Усі випущені досі смартфони Xiaomi працюють на Android, прикритому власним лаунчером (оболонкою) MIUI. Це означає, що компанія просто надавала йому певних особливостей дизайну та вбудовувала власні дрібні функції. Але в основному це була та ж операційна система, що й у всіх, з тими ж загальними особливостями.

Компанія не показувала на презентації інтерфейс нової операційної системи. Тож ми не знаємо, що саме в ній змінили настільки, щоб виправдати назву "нової операційної системи", якою вона фактично й не є. Чому? Тому що це теж Android.

Щоб зрозуміти, про що мова, варто згадати приклад Huawei, яка після введення проти неї санкцій створила власну операційну систему HarmonyOS. І хоча компанія не визнає цього, її ОС має глибоке коріння в Android, використовуючи його початковий код, ядро, але додаючи власні надбудови. У випадку з HyperOS Xiaomi каже, що її система "заснована на інтеграції глибоко розвиненого Android і самостійно розробленої системи Vela", яка начебто повністю переписує базову архітектуру.

Дуже швидко в мережі з'явилися перші скриншоти HyperOS, які демонструють екран блокування, робочий стіл та інтерфейс деяких програм.



Інтерфейс HyperOS від Xiaomi / Фото 魏小天Alan у Weibo та 水先生 у Weibo



Інтерфейс HyperOS від Xiaomi / Фото 魏小天Alan у Weibo та 水先生 у Weibo

Як можна побачити, революційних змін не відбулося, але деякі відмінності все ж помітні:

З'явилися деякі додаткові можливості налаштування зовнішнього вигляду, такі як новий годинник і дизайн екрана блокування, більше варіантів системних шрифтів, більше налаштувань віджетів і додаткові варіанти шпалер. Загалом налаштування екрана блокування стало дуже схожим на iOS.

Інтерфейс швидких налаштувань також було дуже незначно оновлено. У "шторці" стало більше перемикачів, і вони розташовані більш гармонійно.

Злегка змінено дизайн вбудованих застосунків, зокрема календаря і погоди.

Але, в цілому, все виглядає скоріше як помірне оновлення, ніж як щось повністю нове.

На YouTube уже з'явилося порівняння HyperOS та MIUI: відео

HyperOS позиціонується компанією Xiaomi як універсальна платформа, яка спростить взаємодію між різними пристроями – смартфоном, ноутбуком, гаджетами розумного будинку. Вона також буде використовуватися в електромобілях Xiaomi. Те ж саме сьогодні робить і Huawei, тож можна припустити, що компанія просто захотіла скопіювати досвід свого китайського конкурента.

Незрозуміло, який вплив це матиме на пристрої Xiaomi, що продаються за межами Китаю. Поки що невідомо, чи будуть міжнародні версії смартфонів компанії продовжувати працювати на MIUI, чи перейдуть також на HyperOS.