Варто зазначити, що різні частини руки були надруковані одночасно, а не зібрані разом постфактум. Кожна з різних частин роботизованої руки була виготовлена з різних полімерів різної м'якості та жорсткості за допомогою нової техніки лазерного сканування, яка дозволяє 3D-принтерам створювати "спеціальні пластмаси з еластичними властивостями" за один прохід. Це, очевидно, відкриває нові можливості у галузі протезування, а також у будь-якій сфері, де потрібне виробництво м'яких роботизованих конструкцій.

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Деталі

По суті, дослідники з Inkbit розробили метод 3D-друку повільно твердіючих пластмас, тоді як раніше ця технологія була зарезервована для швидкотвердіючих пластмас. Цей гібридний метод друку має низку переваг у порівнянні зі стандартними проєктами швидкого затвердіння, наприклад, підвищену довговічність і покращені еластичні властивості. Технологія також дозволяє точніше імітувати природу, як у вищезгаданій роботизованій руці.

Роботи з м'яких матеріалів, такі як рука, яку ми розробили, мають переваги над звичайними роботами з металу. Оскільки вони м'які, існує менший ризик травмування, коли вони працюють з людьми, і вони краще пристосовані для роботи з крихкими предметами,

– пише в дослідженні професор робототехніки з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Роберт Кацшманн.

Це вдосконалення все ще друкує шар за шаром, але інтегрований сканер постійно перевіряє поверхню на наявність нерівностей, перш ніж повідомити системі про перехід до наступного типу матеріалу. Крім того, екструдер і скребок були оновлені, щоб дозволити використання полімерів, які повільно тверднуть. Жорсткість можна точно налаштувати для створення унікальних об'єктів, які підходять для різних галузей промисловості.

Виготовлення людських кінцівок – це лише один із сценаріїв використання, але також можна виготовляти об'єкти, які поглинають шум і вібрації.



Ще одна конструкція, надрукована новим методом / Фото ETH Zurich/Thomas Buchner

Стартап Inkbit, афілійований з Массачусетським технологічним інститутом, допоміг розробити цю технологію і вже почав думати про те, як заробляти на ній гроші. Незабаром компанія почне продавати новоспечені принтери виробникам, а також продаватиме складні 3D-друковані об'єкти, які використовують цю технологію, меншим підприємствам.