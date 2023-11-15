Що про це відомо

Нова компанія під егідою Airbus US Space and Defense ще не отримала назви. Вона зосередиться на розробці безпілотників широкого спектра розмірів і можливостей, які "зможуть відстежувати, виявляти і протидіяти сучасним загрозам", задовольняючи потреби військових відомств. Підприємство сподівається на подальшу участь у тендерах для отримання великих державних контрактів.

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Відділ БПЛА Airbus залучив колишніх військових операторів безпілотників, інженерів і фахівців зі стратосферної авіації, які продовжать розвивати технології, що лежать в основі успіху Zephyr. Але із заяв компанії очевидно, що головною метою команди буде створення нових апаратів, здатних задовольнити потреби військових і зайняти помітну нішу в бізнесі оборонних відомств, які віднедавна звернули особливу увагу на безпілотні літальні апарати, побачивши їхню ефективність на полі бою війни в Україні.

Якихось іще подробиць поки немає, але можна вже зараз сказати, що гігантський європейський аерокосмічний консорціум Airbus – саме та компанія, котра зможе досягнути великих успіхів на цьому ринку, адже у неї за плечима величезний досвід у сфері літальних апаратів.

Airbus – не єдиний гравець

Російське повномасштабне вторгнення в Україну створило бум на ринку безпілотників. Багато компаній у сфері споживчого або суто корпоративного виробництва раптом стали звертати увагу на військовий сегмент.

Компанія Red Cat Holdings, яка раніше займалася виробництвом БПЛА для цивільного використання й розваг, дуже швидко переорієнтувалася на військову сферу після придбання Teal Drones. Виробник оголосив, що припиняє споживчу діяльність і зосередиться на оборонних завданнях, які він адаптував і вдосконалив на основі своїх корпоративних рішень.

Канадська компанія Draganfly пішла схожим шляхом. Вона вже підписала контракт з Міністерством оборони США на розробку програми Replicator. Цей проєкт передбачає розгортання роїв новостворених дронів у безпрецедентних випадках військового використання для протидії величезним системам озброєнь, розробленим такими ворогами, як Китай і Росія. Стратегія "Реплікатора" передбачає використання чисельної переваги і "немислимих можливостей малих літальних апаратів" для того, щоб громити великі машини, кораблі та інші об'єкти противника.

Очікується, що зростання ринку малих БПЛА до року складе близько 20 мільярдів доларів.