Як зазначається на офіційному сайті Міноборони, ініціатива стала результатом кількамісячного аналізу й обговорення. Поки що інженери очікують на дозвіл Конгресу. B61-13 повинна стати найсучаснішим варіантом цієї технології.

Дивіться також 28 країн підписали декларацію, що визнає небезпеку ШІ "катастрофічною"

Що відомо

В оголошенні прямо зазначається, що це рішення продиктоване нинішнім "мінливим середовищем безпеки та зростаючими загрозами з боку потенційних ворогів".

Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розгортати сили і засоби, необхідні для надійного стримування і, в разі необхідності, реагування на стратегічні напади, а також для запевнення наших союзників,

– заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб.

B61-13 доставлятимуть сучасні літаки.

Вона буде ефективна проти важких військових цілей та на великій площі.

Ракета замінить деякі з B61-7 в нинішньому ядерному арсеналі, матиме подібну до неї потужність, яка буде вищою, ніж у попередньої версії, B61-12.

B61-13 повинна перейняти на себе все найкраще від 12 моделі, але отримає сучасніші характеристики безпеки, захищеності і точності.

Джон Пламб також каже, що виробництво нової версії не збільшить загальну кількість боєзарядів у ядерних арсеналах США. Це означає, що якісь зі старих країна знищить.

Зазначимо, що з усієї серії B61 сьогодні на озброєнні перебувають лише п'ять – третя, четверта, сьома, одинадцята та дванадцята. Ця бомба є основною зброєю стратегічних ядерних сил США. Розробка першої версії почалась у 1961 році, що й дало їй назву, а повноцінне виробництво стартувало лише у 1968-му. Загальний обсяг виробництва всіх модифікацій B61 становить приблизно 3155 одиниць. Кожен варіант отримує заряд з різними рівнями потужності..