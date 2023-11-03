Як зазначається на офіційному сайті Міноборони, ініціатива стала результатом кількамісячного аналізу й обговорення. Поки що інженери очікують на дозвіл Конгресу. B61-13 повинна стати найсучаснішим варіантом цієї технології.
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Що відомо
В оголошенні прямо зазначається, що це рішення продиктоване нинішнім "мінливим середовищем безпеки та зростаючими загрозами з боку потенційних ворогів".
Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розгортати сили і засоби, необхідні для надійного стримування і, в разі необхідності, реагування на стратегічні напади, а також для запевнення наших союзників,
– заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб.
- B61-13 доставлятимуть сучасні літаки.
- Вона буде ефективна проти важких військових цілей та на великій площі.
- Ракета замінить деякі з B61-7 в нинішньому ядерному арсеналі, матиме подібну до неї потужність, яка буде вищою, ніж у попередньої версії, B61-12.
- B61-13 повинна перейняти на себе все найкраще від 12 моделі, але отримає сучасніші характеристики безпеки, захищеності і точності.
Джон Пламб також каже, що виробництво нової версії не збільшить загальну кількість боєзарядів у ядерних арсеналах США. Це означає, що якісь зі старих країна знищить.