Це також більш ніж у 2,5 раза перевищує швидкість читання у картах UHS-II microSD і в 1,4 раза — у SATA SSD-дисках. Отже, принаймні в теорії, нова флешкарта Samsung має бути помітно швидшою за найдешевші твердотільні накопичувачі.

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Деталі

Samsung додала функції управління тепловим режимом, щоб допомогти тримати температуру під контролем.

Щоб забезпечити стабільну продуктивність і надійність для малого форм-фактора, технологія Dynamic Thermal Guard (DTG) підтримує оптимальну температуру для карт пам'яті SD Express microSD навіть під час тривалих сеансів використання,

— написала компанія в пресрелізі, анонсуючи нову карту пам'яті.

Звісно ж, за останньою модою Samsung не забула про штучний інтелект, рекламуючи нову технологію. Компанія каже, що новими картами microSD користувачі отримають "ефективні рішення для задоволення зростаючих потреб мобільних обчислень і штучного інтелекту на пристроях".

Але ось цікавий і суперечливий момент: у серії смартфонів Galaxy S24 компанія робить ставку на штучний інтелект, однак протягом останніх чотирьох поколінь у флагманських телефонах Samsung узагалі не передбачено слотів для карт пам'яті microSD, як і в більшості інших смартфонів. Тож, хоча майбутні пристрої зі штучним інтелектом, можливо, й зможуть отримати вигоду від додаткових швидкостей, поточна партія флагманських телефонів Samsung не входить до цього списку.

Крім того, хоча SD Express є зворотньо сумісними, небагато пристроїв (поки що) підтримують цю технологію, котра вимагає додаткового ряду контактів на пристрої. Іншими словами, повний потенціал карти не буде реалізований, поки ми не отримаємо нове обладнання для її підтримки.

Швидкісна карта Samsung SD Express microSD на 256 гігабайтів буде випущена "пізніше цього року". Компанія не повідомила, скільки вона коштуватиме.

Що ще

Хоча це не пов'язано зі швидкісною картою SD Express, Samsung також представила нову карту пам'яті microSD ємністю 1 терабайт зі швидкістю UHS-1. Вона містить вісім шарів 1-терабітної V-NAND 8-го покоління у форм-факторі microSD, реалізуючи пакет високої ємності, який раніше був можливий лише в твердотільних накопичувачах. Карта має захист від води, екстремальних температур, падінь, рентгенівського випромінювання та магнітів.