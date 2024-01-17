Таким чином невеликим домашнім пристроям більше не знадобляться батарейки — для роботи достатньо буде світла всередині приміщення. Технологія стартапу з'явиться в новому секретному продукті Google, який випустять уже цього року.

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Як це працює

Попри успіхи сонячної енергетики, вироблення достатньої кількості електроенергії для пристроїв, що функціонують в умовах слабкого освітлення, залишається проблемою, яку важко подолати. Попередні спроби створення фотоелементів для приміщень не приносили успіху. На думку Ambient Photonics, причина в обмеженнях традиційних фотогальванічних технологій, наприклад, кремнієвих елементів.

В основі розробки Ambient Photonics – двосторонні фотоелементи, що збирають сонячне світло з обох сторін для максимального збільшення ефективності перетворення. Фотоелементи містять світлочутливі молекули барвника, що перетворюють фотони на електрони в процесі, що нагадує рослинний фотосинтез. Чим ефективніше барвник поглинає світло, тим більше електроенергії генерує елемент.

За словами Джошуа Райта, віцепрезидента Ambient Photonics, команді стартапу вдалося домогтися "чудової хімії пігменту" для досягнення "неперевершеної питомої потужності". Технологія стабілізованих барвником сонячних елементів дає змогу поглинати втричі більше світла, ніж наявні аналоги.

Барвники Ambient засновані на більш ніж 40 органічних молекулах сенсибілізатора – активному компоненті технології сонячних елементів, сенсибілізованих барвниками (DSSC) – які поглинають світло у всьому видимому електромагнітному спектрі, як і в інших сонячних панелях.

Крім інших переваг нової технології — зниження обсягів електронних відходів. Мільярди відпрацьованих батарейок тепер не потраплять на звалища. Крім того, висока ціна на високопродуктивні фотоелектричні технології, що працюють в умовах низької освітленості, такі як елементи з арсеніду галію, робить їх придатними лише для космічних супутників і дослідницьких програм, а не для електроніки масового ринку.