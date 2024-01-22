Компанія Guard From Above здобула свою популярність завдяки тому, що понад 30 років займалася тренуванням живих хижих птахів для боротьби з ворожими дронами. Незвичайним продовженням цих зусиль і став розроблений її фахівцями безпілотник Evolution Eagle, який формою, розміром і рухами нагадує справжнього орла.

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Деталі

Використання БПЛА на сучасному полі бою зростає в геометричній прогресії. Бійці потребують розвідки в режимі реального часу та ситуаційної обізнаності, щоб мати змогу передбачати мінливі обставини. З розгортанням війни в Україні ми бачимо зростаючу потребу в можливостях БПЛА для окремих підрозділів,

– пишуть розробники.

На відміну від деяких інших дронів-птахів цей пересувається не внаслідок помаху крил, а за допомогою розташованих у передній частині крил двигунів. За управління відповідають закрилки в задній частині фіксованих крил і хвіст.



Дрон-птах Evolution Eagle / Фото Guard From Above

Як і справжні птахи, дрон використовує в польоті висхідні потоки і навіть уміє певний час летіти з відключеними двигунами , економлячи заряд акумулятора й не створюючи зайвого шуму.

, економлячи заряд акумулятора й не створюючи зайвого шуму. Evolution Eagle керується з землі оператором у режимі реального часу завдяки вбудованій FPV-камері .

. У задній частині дрона розташований відсік, де можна за необхідності розмістити тепловізійну або картографічну камеру чи систему протидії БПЛА .

. У "наземному" положенні дрон розбирається і упаковується в спеціальний чохол.

У бойове положення безпілотник приводиться за три хвилини, після чого запускається вручну.



Процес запуску дрона / Фото Guard From Above

Як пише компанія на своєму сайті, "силует орла та форма забезпечують прихованість у порівнянні з сучасними платформами БПЛА". Однак чи дійсно так буде на практиці, неясно. Ворог може помітити відсутність руху крил. Крім того, апарат безумовно повинен продукувати певний рівень шуму, хоча компанія не каже, наскільки він гучний.



Дрон Evolution Eagle в польоті / Фото Guard From Above

В описі майбутнього продукту також вказується, що Evolution Eagle розроблявся на основі відгуків кінцевих користувачів, військових, тому "невидимий для спеціалізованих радарів та акустичних засобів виявлення безпілотників".

Компанія передбачає, що такий дрон можна було би використати не лише на полі бою, а й для захисту від браконьєрів, спостережень за дикою природою, підтримування громадської безпеки, захисту кордонів та інших завдань.

Коли продукт вийде на ринок і скільки він буде коштувати, невідомо.

Коротка демонстрація роботи нового дрона: відео