Що сталося

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) Міністерства внутрішньої безпеки США стверджує, що безпілотники DJI та ще одного виробника під назвою Autel становлять небезпеку для операторів.

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Минулого місяця у США прийняли закон про безпеку в сфері безпілотників, який забороняє державним органам або третім сторонам, які фінансуються державою, купувати й використовувати дрони, виготовлені в Китаї. Ці обмеження ввели після заяв про те, що БПЛА, подібні до тих, які виробляються DJI і Autel, зливають зібрані дані китайському уряду з потенційно негативною для США метою.

Хоча в самому законі конкретні компанії не згадуються, на них натякали під час процесу обговорення. Прихильники цих правил, які наполягали на їхньому впровадженні, також наводили вельми переконливий аргумент про китайський закон 2017 року, який зобов'язує компанії країни співпрацювати з державними розвідувальними службами, в тому числі надавати доступ до даних, зібраних в Китаї і в усьому світі. Як можна зрозуміти, Autel і DJI все заперечують.

У своєму повідомленні в середу ФБР і CISA в основному повторили всі ці звинувачення. Вони також попередили державні адміністрації, правоохоронні органи і навіть приватні компанії, які використовують ці дрони в США, про необхідність переходу на безпечні аналоги американського походження. Відомства пропонують звернутися до так званого Блакитного списку БПЛА Міністерства оборони, щоб визначити ті варіанти, що відповідають федеральній політиці кібербезпеки. Цей список складається майже виключно з дронів американського виробництва. Вони, як правило, вважаються дорожчими і менш ефективними, ніж альтернативи DJI та Autel – основна причина, чому корпоративні та аматорські пілоти зробили їх домінуючими на американському та світовому ринках.

Цікаво, що під час допиту в Конгресі минулого року посадовці ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки визнали, що самі відомства продовжують використовувати дрони DJI у своїй роботі, як практично незамінні засоби, що "має вирішальне значення для захисту громадської безпеки".

Також відомства посилаються на китайський Закон про безпеку даних 2021 року, який розширює доступ КНР до компаній і їхніх даних у Китаї та контроль над ними, а також накладає суворі штрафи на китайські бізнеси за недотримання вимог закону.

Дані, зібрані такими компаніями, мають важливе значення для стратегії військово-цивільного злиття КНР, яка спрямована на отримання стратегічної переваги над США шляхом полегшення доступу до передових технологій і досвіду. Збір КНР конфіденційної інформації та потенційний доступ до мережі, отриманий за допомогою БПЛА китайського виробництва, може призвести до значних наслідків для безпеки та стійкості критично важливої інфраструктури,

– йдеться в повідомленні.

Як наслідок державним і приватним користувачам дронів рекомендується припинити розгортання апаратів китайського виробництва й придбати альтернативні, безпечніші варіанти. Якщо це неможливо, пропонують кілька порад щодо розгортання, обслуговування та оновлення прошивки, щоб обмежити можливості для піратства даних третіх сторін.

За деякими оцінками, 70% усіх БПЛА, які зараз експлуатуються в США, вироблені компанією DJI. Тож є великі сумніви щодо того, чи є реалістичною така рекомендація.