Робот зможе проникати всередину людини та використовувати біочорнила з живих клітин як матеріал для друку. Він здатен працювати як за введеним алгоритмом дій, так і управлятися вручну, в реальному часі. Вчені розраховують, що технологія допоможе як здійснювати операції, не пошкоджуючи зовнішні тканини, так і проводити діагностичні дослідження внутрішніх органів.

Цікаво Воно працює: 3D-принтер допоміг ученим роздрукувати копію людського серця

Що відомо

Пристрій, названий F3DB, розробили інженери з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія).

Сучасні методи з використанням друку тканин на 3D-принтері – це завжди ризик. Моделі, створені поза тілом, можуть не підійти пацієнтові або бути відторгнутими після операції. Не кажучи вже про необхідність відкритої хірургічної операції, що підвищує ризик інфікування. Роботизована рука може вибудовувати біоматеріали прямо поверх органів, практично не пошкоджуючи здорові тканини пацієнта. При цьому ймовірність відторгнення мінімальна.

Демонстрація роботи F3DB: відео

Пристрій може друкувати на великих площах, наприклад, поверхні шлунка, серця або сечового міхура, що неможливо зробити іншими методами.

Винахід уже тестували на плоских і вигнутих поверхнях, а також усередині штучної товстої кишки та на поверхні нирки свині. Результати показали, що більшість клітин залишилися живими. З подальшим розвитком технологія може використовуватися медичними працівниками для доступу до важкодоступних ділянок всередині тіла через невеликі розрізи шкіри або природні отвори. Творці також кажуть, що пристрій можна легко зробити тоншим..

Ця система пропонує потенціал для точної реконструкції тривимірних ран всередині тіла, таких як травми шлункової стінки або пошкодження та захворювання товстої кишки,

– пояснюють інженери.

Крім друку тканин та навіть цілих органів (розмір таких органів розробники не уточнюють, але навряд чи апарату під силу надрукувати щось велике й дуже складне), лікарі зможуть також проводити операції – наприклад, для видалення колоректального раку, який є третім за поширеністю в світі. Насадку друкуючої головки F3DB можна використовувати як різновид електричного скальпеля, щоб спочатку позначити, а потім вирізати ракові утворення. Вода також може бути спрямована через сопло, щоб одночасно очистити ділянку від крові та зайвих тканин, а швидшому загоєнню сприятиме негайний 3D-друк біоматеріалу безпосередньо під час роботи на місці та швидка доставка ліків.

Робота можна використовувати, як звичайний ендоскоп.

Інженери сподіваються, що їхній пристрій надійде в лікарні через 5-7 років.