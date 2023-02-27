Один із найважливіших органів людського організму створюється під конкретного пацієнта. Він повністю копіює роботу його серцевих клапанів, даючи змогу кардіохірургам детально вивчати роботу серця і знизити ризики під час проведення складних операцій. Лікарі можуть перевірити наслідки своїх дій на цій імітації без ризику спричинити шкоду живому серцю.

Цікаво Перший у своєму роді: науковці створили пристрій, який допоможе уникати вокальної втоми та травм

Що відомо

Щоб створити точну копію серця, пацієнт проходить сканування, на основі якого створюється тривимірна модель органу.

Як основний матеріал використовуються еластичні полімери, які за своєю структурою нагадують серцевий м'яз .

. Привести репліку в дію допомагають приєднані пневматичні рукави, схожі за дією з домашнім тонометром. Це змушує штучне серце стискатися, а потім повертатися у вихідний стан. Таким чином, модель може перекачувати рідину, імітуючи кровотік.

Як працює технологія: відео

Після ретельних спостережень лікарі можуть випробувати різні типи імплантів, які зараз використовуються в медицині. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що кардіохірурги зможуть заздалегідь підібрати найбільш вдалий різновид синтетичного клапана для конкретного пацієнта, з урахуванням усіх його особливостей.

Під час досліджень учені з Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету використовували медичне сканування для 3D-друку моделей аорти та лівого шлуночка у 15 пацієнтів з аортальним стенозом. Копії змогли точно повторити поведінку кров'яного тиску випробовуваних. Це підтвердилося під час порівняння даних до і після операцій із застосуванням аналогічних синтетичних клапанів.