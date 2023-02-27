Один із найважливіших органів людського організму створюється під конкретного пацієнта. Він повністю копіює роботу його серцевих клапанів, даючи змогу кардіохірургам детально вивчати роботу серця і знизити ризики під час проведення складних операцій. Лікарі можуть перевірити наслідки своїх дій на цій імітації без ризику спричинити шкоду живому серцю.
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Що відомо
- Щоб створити точну копію серця, пацієнт проходить сканування, на основі якого створюється тривимірна модель органу.
- Як основний матеріал використовуються еластичні полімери, які за своєю структурою нагадують серцевий м'яз.
- Привести репліку в дію допомагають приєднані пневматичні рукави, схожі за дією з домашнім тонометром. Це змушує штучне серце стискатися, а потім повертатися у вихідний стан. Таким чином, модель може перекачувати рідину, імітуючи кровотік.
Як працює технологія: відео
Після ретельних спостережень лікарі можуть випробувати різні типи імплантів, які зараз використовуються в медицині. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що кардіохірурги зможуть заздалегідь підібрати найбільш вдалий різновид синтетичного клапана для конкретного пацієнта, з урахуванням усіх його особливостей.
Під час досліджень учені з Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету використовували медичне сканування для 3D-друку моделей аорти та лівого шлуночка у 15 пацієнтів з аортальним стенозом. Копії змогли точно повторити поведінку кров'яного тиску випробовуваних. Це підтвердилося під час порівняння даних до і після операцій із застосуванням аналогічних синтетичних клапанів.