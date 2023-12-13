Деталі

Як зазначається у звіті джерела, назва є очевидним натяком на біографа nf літературного критика Річарда Девіда Еллмана. Ідея полягає в тому, щоб використати мовну модель (LLM) на кшталт Gemini, щоб отримати чат-бота, навченого на ваших персональних даних і спогадах. Він виявить закономірності, контексти, патерни, зробить висновки про події, до яких ви самі б, можливо, не додумались. І ви зможете поставити йому питання про ваше життя.

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Ми все ще не знаємо, як буде працювати проєкт Ellmann. Можливо, його інтегрують у Google Photos, або зроблять частиною Bard чи взагалі повністю окремим сервісом. Ось, що каже Google:

Google Photos завжди використовував штучний інтелект, щоб допомогти людям шукати свої фотографії та відео, і ми дуже раді потенціалу LLM для розблокування ще більш корисних можливостей. Це було раннє внутрішнє дослідження, і, як завжди, якщо ми вирішимо запустити нові функції, ми приділимо час, необхідний для того, щоб переконатися, що вони будуть корисними для людей і розроблені з дотриманням конфіденційності та безпеки користувачів, що є нашим найбільшим пріоритетом,

– йдеться в оголошенні.

Отже, судячи з усього, Google Фото допоможе цьому процесу, оскільки нова функція збиратиме дані результатів пошуку та знаходитиме закономірності, які присутні на ваших фотографіях. Інформація, наявна у ваших знімках, дозволить Project Ellmann описувати ваші фотографії за допомогою різних параметрів.

На додаток до цього, Google також працює над чимось під назвою "Ellmann Chat", що фактично є більш персоналізованою версією ChatGPT або Bard. Ось що технологічний гігант говорить про нього: "Уявіть, що ви відкриваєте ChatGPT, але він вже знає все про ваше життя. Про що б ви його запитали?".

Ця технологія може бути використана не лише для того, щоб створювати щось на кшталт красивої ретроспективи, а й для того, щоб ви могли дізнатися ту чи іншу інформацію, не перевертаючи всі свої фотоархіви. Наприклад, в демонстрації, яку описує CNBC, користувач запитує штучний інтелект, коли брат і сестра востаннє його відвідували. В іншому випадку чат-бот отримав завдання перерахувати міста, схожі на те, де вони живуть, оскільки вони думають переїхати. Еллманн запропонував відповіді на обидва. Він також представив короткий виклад харчових звичок користувача, заявивши: "Здається, вам подобається італійська кухня. Є кілька фотографій пасти, а також фото піци". Технологія також визначала, які продукти збирався придбати користувач, його інтереси, роботу та плани подорожей на основі скріншотів користувача.