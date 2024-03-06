Що таке CleanMyPhone

CleanMyPhone – застосунок, який видаляє цифрове сміття та звільняє місце для нових спогадів на вашому iPhone та iPad. Цей продукт є трансформацією іншого застосунка компанії, очищувача галереї Gemini Photos, запущеного у 2018 році. Компанія поєднала його з потужними можливостями штучного інтелекту, надавши йому нових можливостей.

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Із трьома модулями — Очищення, Організація та Мережа — застосунок дозволяє користувачам швидко позбутися непотрібних зображень, відсортувати фото та відео за тематичними категоріями, а також легко протестувати швидкість інтернет-з'єднання. Але компанія на цьому не зупиниться, адже має на цей застосунок великі плани.

CleanMyPhone — застосунок не лише про очищення. Ми створили його, щоб полегшити користувачам iPhone та iPad організацію файлів у галереї та управління сховищем пристрою. CleanMyPhone розроблений на основі нашого власного алгоритму штучного інтелекту, із задумом стати в майбутньому універсальним інструментом для догляду за iOS та iPadOS,

— каже Ростислав Богданов, менеджер продукту CleanMyPhone у MacPaw.

Основні функції CleanMyPhone

Прибирання. CleanMyPhone сканує галерею iPhone та iPad на наявність дублікатів, розмитих зображень, записів екрану, TikTok-завантажень та інших непотрібних файлів, аби користувачі оцінили, що займає найбільше місця та звільнили простір для нових файлів. Сканування та видалення відбувається тільки за згоди користувачів і виключно на пристрої.



Функція "Прибирання" в CleanMyPhone / Фото MacPaw

Упорядкування. За допомогою штучного інтелекту, CleanMyPhone детально аналізує вашу галерею, допомагаючи організовувати файли в тематичні папки на основі загальних візуальних тем і сюжетів — Подорожі, Домашні тварини, Їжа, Портрети та Текст. Так користувачі зможуть легко знаходити конкретні зображення (наприклад, фото кота) і виділяти найкращі серед десятків подібних фото.



Функція "Упорядкування" в CleanMyPhone / Фото MacPaw

Мережа. Окрім управління файлами в галереї, CleanMyPhone пропонує провести тест швидкості мережі. Користувачі можуть перевірити швидкість мережі безпосередньо в додатку. Так ви завжди контролюєте інтернет-зʼєднання та можете підготуватися до трансляцій, перегляду відео та дзвінків.



Функція "Мережа" в CleanMyPhone / Фото MacPaw

CleanMyPhone доступний в App Store за ціною 29.99 долара на рік в Україні, але ціна може варіюватися залежно від регіону. Застосунок пропонує безплатну 3-денну пробну версію, тому ви можете протестувати всі функції перед покупкою. Окрім того, CleanMyPhone також доступний у Setapp Store.

Для використання CleanMyPhone потрібен iPhone з iOS 16.0 або новішою версією, або iPad з iPadOS 16.0 або новішою версією.

Дивіться коротку презентацію застосунка: відео

CleanMyPhone у Product Hunt

Не менш захопливим фактом є те, що міжнародна платформа, де розробники IT-продуктів представляють свої рішення на весь світ, вже має окрему сторінку для CleanMyPhone від MacPaw. Це дозволить широкій публіці в різних куточках планети дізнатися про цю українську розробку.