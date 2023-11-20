Як це працює

Сайт, який отримав назву "Стародавня Земля", був розроблений старшим інженерним менеджером Discord Яном Вебстером. Він дає можливість вказати будь-яке місто й поглянути, де воно знаходилося на планеті в ті далекі часи та як узагалі виглядали континенти мільйони років тому, пише 24 Канал. Знайти інтерактивний глобус можна за цим посиланням.

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У верхній частині сторінки оберіть бажаний період часу – від 750 мільйонів років тому до 20 мільйонів. Трохи нижче й лівіше – поле для введення вашого міста.

Ви можете використовувати мишку для переміщення по планеті.

Унизу сторінки короткий опис того, який період ви обрали та чим він характеризувався. Наприклад, 750 мільйонів років тому, під час Кріогенного періоду, льодовики покривали всю планету – це був найбільший з відомих льодовикових періодів на планеті. Однак у цей час життя не чекало, породжуючи нові види, такі як червоні та зелені водорості. Натомість у Юрському періоді, 170 мільйонів років тому, Земля була дуже теплою, дозволяючи процвітати динозаврам, першим ссавцям та птахам.

Обравши період та місто, під полем пошуку ви можете побачити перелік скам'янілостей, які були знайдені в цьому регіоні, якщо такі є. Наприклад, якщо обрати Львів, ми побачимо таких динозаврів, як Grallator і Mosasaurus. Для Києва, на жаль, результатів не показує.

Ви також можете натиснути на кожну з назв доісторичних тварин, щоб дізнатися про неї більше на окремому сайті.



На цьому місці через 750 мільйонів років стоятиме Львів / Скриншот 24 Каналу

У 2018 році Ян Вебстер також розробив інтерактивний глобус для бази даних динозаврів The Dinosaur Database, яку називають "найбільшою базою даних про динозаврів в інтернеті". Його було створено на основі GPlates – програмного забезпечення, яке дозволяє маніпулювати тектонікою плит планети в різні часові періоди.