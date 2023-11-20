Як це працює
Сайт, який отримав назву "Стародавня Земля", був розроблений старшим інженерним менеджером Discord Яном Вебстером. Він дає можливість вказати будь-яке місто й поглянути, де воно знаходилося на планеті в ті далекі часи та як узагалі виглядали континенти мільйони років тому, пише 24 Канал. Знайти інтерактивний глобус можна за цим посиланням.
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- У верхній частині сторінки оберіть бажаний період часу – від 750 мільйонів років тому до 20 мільйонів. Трохи нижче й лівіше – поле для введення вашого міста.
- Ви можете використовувати мишку для переміщення по планеті.
- Унизу сторінки короткий опис того, який період ви обрали та чим він характеризувався. Наприклад, 750 мільйонів років тому, під час Кріогенного періоду, льодовики покривали всю планету – це був найбільший з відомих льодовикових періодів на планеті. Однак у цей час життя не чекало, породжуючи нові види, такі як червоні та зелені водорості. Натомість у Юрському періоді, 170 мільйонів років тому, Земля була дуже теплою, дозволяючи процвітати динозаврам, першим ссавцям та птахам.
- Обравши період та місто, під полем пошуку ви можете побачити перелік скам'янілостей, які були знайдені в цьому регіоні, якщо такі є. Наприклад, якщо обрати Львів, ми побачимо таких динозаврів, як Grallator і Mosasaurus. Для Києва, на жаль, результатів не показує.
- Ви також можете натиснути на кожну з назв доісторичних тварин, щоб дізнатися про неї більше на окремому сайті.
На цьому місці через 750 мільйонів років стоятиме Львів / Скриншот 24 Каналу
У 2018 році Ян Вебстер також розробив інтерактивний глобус для бази даних динозаврів The Dinosaur Database, яку називають "найбільшою базою даних про динозаврів в інтернеті". Його було створено на основі GPlates – програмного забезпечення, яке дозволяє маніпулювати тектонікою плит планети в різні часові періоди.