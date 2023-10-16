Детальніше про знахідку

Минулого тижня представники Служби національних парків (NPS) оголосили про те, що в мінливій береговій лінії озера Пауелл були виявлені "надзвичайно рідкісні" скам'янілості, що належать давно вимерлому родичу ссавців, який жив у Північній Америці 180 мільйонів років тому.

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Дослідники відкопали кістки тритилодонта на початку цього року в Національній рекреаційній зоні Глен-Каньйон на півдні штату Юта під час документування скам'янілих слідів. Зазвичай це місце занурене під воду і було доступне лише протягом короткого періоду часу, доки танення снігу в літні місяці не наповнило озеро. Кістки є першими скам'янілостями тритилодонтів, знайденими в пісковику Навахо.

Тритилодонти були чимось середнім між рептиліями та ссавцями, хоча біологічно були більше схожі саме на перших.

Вони жили в тріасовому та юрському періодах, 252-145 мільйонів років тому.

Ці теплокровні рослиноїдні істоти, ймовірно, співіснували з ранніми ссавцями протягом мільйонів років і пережили масове вимирання наприкінці Тріасу.

Різні види тритилодонтів були розміром від щура до вовка.

Палеонтологи, які знайшли кістки, опинилися в потрібному місці в потрібний час. У них було лише 120 днів, щоб відкопати скам'янілості до того, як рівень води знову підвищиться. Вони зібрали сотні фунтів гірської породи, в якій знаходилися кістки та скелети, які будуть відскановані й проаналізовані перед тим, як приєднатися до колекцій Доісторичного музею в Прайсі, штат Юта.



Озеро Powell зазвичай наповнене водою / Фото unsplash

Вивчення цих скам'янілостей допоможе палеонтологам дізнатися більше про те, як ранні родичі ссавців пережили масове вимирання в кінці Тріасового періоду й диверсифікувалися протягом Юрського періоду,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з тією ж заявою, палеонтологи також виявили рідкісну кісткову тканину в дещо старішій формації Кайента, яка знаходиться приблизно в 100 кілометрах на південний схід, але ніяких подробиць про цю знахідку не було надано.