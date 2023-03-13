Попередні релізи Apple, включаючи iPhone, iPad та Apple Watch, були створені під впливом Джобса. Однак очікується, що майбутня AR-гарнітура стане першим продуктом, розробленим виключно під керівництвом Кука.

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Довгий шлях нового продукту

Інсайдери галузі припускають, що створення AR-гарнітури стало джерелом внутрішніх суперечок в Apple: команда дизайнерів виступала за створення легкого пристрою без шкоди для функціональності, в той час, як операційні керівники, в тому числі Кук, наполягали на своєчасному запуску.

Попри заявлених обмеженнях гарнітури (про це раніше розповідали аналітики Bloomberg), включаючи систему охолодження на основі вентилятора і двогодинний час автономної роботи, Кук сподівається скористатися зростаючим попитом на пристрої доповненої реальності і дати поштовх для розвитку цього сегмента ринку.

Навіть якщо Apple продасть лише один мільйон гарнітур протягом першого року, це становитиме близько 10% світового ринку таких пристроїв. Запуск також дасть вкрай необхідний поштовх для розвитку профільних застосунків для AR і VR.

З відходом колишнього головного дизайнера Джоні Айва у 2019 році вплив команди дизайнерів зменшився, і операційний підхід Кука, схоже, бере гору. Очікується, що майбутня гарнітура доповненої реальності стане важливою віхою в керівництві Кука в Apple та його здатності вести компанію до майбутнього успіху.

Нове бачення Apple

Якщо вірити численним заявам аналітиків таких, як представник Bloomberg Марк Гурман, Apple прагне створити абсолютно новий тип девайсів. Окуляри доповненої реальності повинні повністю замінити iPhone забезпечивши користувачів усіма необхідними функціями, зручним і зрозумілим інтерфейсом та доступністю.

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Водночас за словами того ж Гурмана, перший AR пристрій компанії не зможе продемонструвати бажаного рівня технологічності. Apple усвідомила, що поточний рівень розвитку технологій не дасть їй змоги створити дійсно проривний продукт, який міг би стати заміною смартфонів.

Аналітик також зазначав, що пристрій, який вийде на ринок цього року, коштуватиме близько 3 тисяч доларів, що відразу робить його дуже нішевим продуктом.