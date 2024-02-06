У NASA зазначають, що це буде перший космічний політ для росіянина. Відомо, що народився Олександр Горбунов у Железнєгорську Курської області. Згідно з російськими джерелами, у нього – звання лейтенанта запасу.

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Чим займатиметься росіянин

Відомо, що Олександр Горбунов буде спеціалістом місії під час виконання NASA SpaceX Crew-9. Разом із росіянином до МКС вирушать троє американців:

командирка космічного корабля Зена Кардман;

пілот Нік Хейг;

спеціалістка місії Стефані Вілсон.

Користувачі мережі обурені тим, що росіянин відправиться на МКС. Вони залишили чимало коментарів у дописі про це на сторінці NASA у фейсбук. Ось лише деякі із них:

"Росія – країна-терорист";

"Остерігайтеся анексії американської власності на борту. Росіяни звикли до цього";

"Небезпечно мати на борту російського солдата. І це соромно!";

"Дуже цікаво, як представник так званої Росії назвав 10-річну війну проти України. А як щодо неофашистського режиму Путіна? Ах, я забув "ми маленькі люди, ми нічого не вирішуємо";

"Росіянин? У нього на лівому плечі нашивка "Z"?";

"Хіба Роскосмос не під санкціями? NASA все ще працює з російськими організаціями, що перебувають під санкціями? Хіба за це не передбачено жодних покарань? Це потребує розслідування";

"Яка ганьба! Невже в усьому світі більше немає гідних спеціалістів???";

"Незабудьте перевірити унітази на кораблі, по поверненню, бо той з прапором нацистів його вкраде, і жіночу білизну теж! Ми це вже кілька років спостерігаємо це у своїй країні. Вони приходять, грабуючи і вбивають. Не вірте йому. А краще викиньте його десь у відкритому космосі, на одного вбивцю менше буде".

Чому росіянин летить на МКС