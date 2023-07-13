У девайса немає слота для SIM-карт, як у більшості смартфонів. Однак навряд чи він тут знадобиться, адже купуватимуть його зовсім не для дзвінків. Ґаджет сподобається своєю компактністю – його можна вмістити в карман чи зручно тримати однією рукою.

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Характеристики ONYX BOOK Palma

ONYX BOOK Palma eReader має 6,13-дюймовий дисплей зі співвідношенням 1:2 (824x1648 пікселів) і щільністю 300 ppi. Він виконаний за технологією "електронного чорнила" E-ink.

Зв'язок забезпечується через Wi-Fi та Bluetooth.

Девайс оснащений неназваним процесором Qualcomm Snapdragon, 6 гігабайтами оперативної пам'яті та 128 гігабайтами постійної .

. Розміри рідера становлять звичні для сучасних смартфонів 159х80х8 міліметрів.

Акумулятор – 3950 міліампер-годин. У поєднанні з E-ink та меншими, ніж зазвичай, розмірами екрана, цього повинно вистачати на дуже тривале читання – більше, ніж звикли власники інших електронних книг.

Книга має підсвітку з можливістю регулювання інтенсивності та яскравості теплого й холодного відтінків для досягнення комфортного балансу.

Працює все на застарілому Android 11.

ONYX BOOK Palma / Фото ONYX

Фактично перед нами повноцінний (за винятком SIM) Android-смартфон з власною оболонкою, адаптованою для електронних книг, застосунками та іншим.

Варто зазначити, що ONYX у всіх своїх книгах дає можливість користуватися програмами на кшталт диктофона, нотатника, калькулятора, браузера для доступу в інтернет та навіть завантажувати нові застосунки з Play Маркета.



ONYX BOOK Palma / Фото ONYX

На фотографіях Palma eReader можна також помітити камеру. Виробник її невідомий, але це 16-мегапіксельний сенсор зі спалахом. Селфі-камери немає.

В наявності також мікрофони, динамік, датчик освітлення, який, імовірно, підлаштовує підсвітку під оточення, USB-C, слот для карти пам'яті (до 1 терабайта) і бокові кнопки, які можуть відповідати як за регулювання звуку, так і за гортання сторінок (налаштовується).



Розташування елементів електронної книги / Фото Onyx

Ціна

Рідер Onyx Boox Palma доступний для попереднього замовлення за 250 доларів, а поставки мають розпочатися в серпні 2023 року. У комплект входить захисний чохол. Із запуском відкритих продажів ціна зросте до 280 доларів.