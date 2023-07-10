Як працюють Sol Reader

Як і в будь-якій гарнітурі, текст зі смартфона чи іншого пристрою виводиться на маленькі екрани й опиняється просто перед очима того, хто читає. Конкретні характеристики дисплеїв наразі невідомі.

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Конструкція Sol Reader блокує більшу частину огляду, залишаються тільки вузькі області периферійного зору з боків.



Sol Reader – електронні окуляри з дисплеєм E-ink для читання книг / Фото Sol

Гаджет має автоматичну систему налаштування яскравості на основі індикатора освітлення, але можна виставити параметри яскравості вручну.

На кожній половинці розташована своя подвійна система підсвічування, також є окремі механізми налаштування діоптрійного діапазону, тому Sol Reader можна використовувати без окулярів або контактних лінз.



Внутрішня частина Sol Reader / Фото Sol

Час роботи на одній зарядці сягає 25 годин. Компанія заявляє, що час до повного заряджання складає 2 години через роз’єм USB-C. Крім того, за даними на офіційному сайті, працює все на процесорі з наднизьким енергоспоживанням.

Sol Reader продається в комплекті з дистанційним пультом управління, який потрібен для перегортання сторінок, збереження закладок, регулювання параметрів дисплея та інших дій.

Вартість пристрою 350 доларів, у продаж він надійде наступної осені в чорному, срібному, золотому та синьому кольорах. Окремо також можна купити футляр.